口罩放寬還沒時間點！王必勝曝「關鍵考量」：社區流行會到年底

▲中央流行疫情指揮中心指揮官王必勝。（圖／指揮中心提供）

記者趙于婷／台北報導

中央流行疫情指揮中心今宣布預計10/13將邊境大解封，開放0+7，而在口罩方面則不會同步放寬。指揮官王必勝今表示，放寬口罩最主要條件還是疫情要趨緩，因為預估這波疫情後，會進入社區低度流行狀態，且可能會持續到年底，所以不希望因為解除口罩又讓疫情起來。

指揮中心公布，自9月29日零時(航班表定抵臺時間)起，放寬每週入境總人數，由現行5萬人次調增為6萬人次為原則。另外也取消入境時唾液PCR檢測，改由國際港埠工作人員向2歲以上旅客發放4劑家用抗原快篩試劑，於居家檢疫及自主防疫期間檢測。

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而在口罩鬆綁方面，王必勝表示，現在各國都有口罩相關規定，只是強度不一樣，包括日本、新加坡和美國都有，以美國來說，建議在大眾運輸、有重症因子者在室內要戴，在高風險傳播地區在室內、公共場所都建議戴口罩，民眾都是可以自行選擇，而新加坡是用室內跟室外來分。他也直言「各國做法都會參考，但是實施會比較延後。」

王必勝直言，放寬口罩主要條件還是要疫情趨緩，因為預計這波疫情後，可能會進入社區低度流行狀態，社區低度流行狀態可能持續到年底，每天確診數無法估計，所以不希望因為口罩解除讓疫情又在起來，尤其秋冬還會有其他的呼吸道感染症，口罩部分才會晚一點才進行調整。

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