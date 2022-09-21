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毆人妻大鬧台南飯店　中職前球星「坦承不諱」回應了

今年7月，林其緯（左1）加入運動實境節目擔任教練，被稱為暖男教練。

▲今年7月，林其緯（左1）加入運動實境節目擔任教練，被稱為暖男教練。（圖／鏡週刊提供，下同）

圖、文／鏡週刊

曾獲選新人王的職棒統一獅隊投手林其緯，去年被釋出後，今年轉任國中棒球隊教練，並受邀加入實境節目《超級王牌棒球隊》擔任教練，因舉止貼心，還被稱為暖男教練；但他最近因酒後與妻子發生衝突，打傷前來勸架的女性友人遭到起訴。據本刊調查，案發後林妻也考慮與林其緯離婚。

今年38歲的林其緯，從國小就開始打棒球，2008年加入興農牛隊，開始職棒生涯，他也是北市大理高中棒球隊首位進入職棒的球員。林擔任投手，動輒150公里的球速受到矚目，也讓他在進入職棒的第1年，就到一軍擔任守護神的角色，甚至還拿下中職新人王。

林其緯（右）與妻子（左）結婚多年，曾大方在臉書放閃，如今感情生變。（翻攝林其緯臉書）

但好景不常，2009年時，林其緯因打籃球傷到膝蓋十字韌帶，最後動手術治療，整年球季報銷，不只影響球團戰力，也讓他的月薪一口氣被砍了5萬元。2012年興農牛隊走入歷史，林轉進義大犀牛隊，但他在場上表現不佳，再加上捲入車禍事故，以及右手肘進行關節鏡手術，2014年季後被球團釋出，隔年初通過統一獅隊測試後獲得網羅。

林其緯曾獲選為新人王，後來因受傷影響表現，最後遭球隊釋出。

雖然林其緯到統一獅後待在二軍，以救援為主，但林妻不離不棄，經常伴隨他訓練、比賽。2018年統一獅爭奪總冠軍戰前夕，林妻號召其他球員的妻子，連續2天手工製作100份「勝利」餅乾替球隊加油，傳為美談。

林其緯去年遭統一獅釋出後，今年5月回母校大理高中擔任國中部棒球隊教練。（翻攝大理高中青棒隊、大理國中青少棒隊臉書）

不過，林其緯去年表現不佳，一整年都未登上一軍，季後遭統一獅釋出，他原想繼續球員生涯，但因沒有球隊網羅，今年5月轉任母校大理高中國中部青少棒隊教練。此外，今年7月開播的運動實境節目《超級王牌棒球隊》，也邀請他擔任教練團成員，節目中林一一寫卡片鼓勵學員，被稱為暖男教練，與他私下的暴力行徑形成強烈反差。

對遭起訴一事，林其緯坦承不諱，但強調最近已與F小姐達成和解，他會以分期的方式給付和解金；至於和妻子的現況，林不願多談，僅表示2人並沒有要離婚。

本刊再向F小姐查證，F小姐證實她與林已簽署和解協議，但目前尚未撤告。

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