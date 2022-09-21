涉賤賣「全台最貴停車場」信義區D1土地　幸福人壽前協理30萬交保

▲前幸福人壽董事長鄧文聰涉嫌賤賣土地自肥遭起訴後，部屬也被查出疑似捲入弊案遭搜索。（圖／資料照）

記者劉昌松、葉國吏／台北、綜合報導

台北地檢署去年起訴前幸福人壽董事長鄧文聰，涉嫌主導將每坪至少500萬元、號稱全台最貴停車場的台北市信義區D1土地，以每坪336萬元低價，賤賣給自己實質掌控的富翔開發國際公司。檢方20日依《保險法》特別背信罪嫌，兵分7路展開搜索並約談5名嫌疑人。檢察官漏夜偵訊後，命潘姓協理30萬元交保，其餘人則分別以20萬、10萬元交保。

鄧文聰因挪用幸福人壽資產，向香港渣打銀行、瑞士EFG銀行質押借貸133億元，已遭判刑27年，併科罰金8.5億元定讞，現正在監獄服刑中，台北地檢署2021年7月間，先是起訴他，另外用幸福人壽資產向瑞士百達銀行(PICTET)借貸5900萬美元，其中1600萬美元回到台灣，用來購買信義區D3土地，涉嫌違反《保險法》、《洗錢防制法》。

接著，幸福人壽2007年間，以3.6億餘元購買取得信義區D1土地部分，違反「保險公司進行不動產投資，應以即時利用並有收益」規定，經金管會在2011年間要求限期改善無效，裁罰180萬元，並要求半年內處分D1土地。

當時D1土地已經漲到每坪至少達500萬元，鄧文聰涉嫌主導，虛構當時行情僅280萬元至305萬元，再以平均每坪336萬元的總價5.1億元賣出，最後土地登記在鄧文聰實質持有的富翔開發國際公司名下，因此再遭起訴涉嫌違反《保險法》特別背信罪。

檢調持續清查，發現幸福人壽潘姓協理等5人，也捲入這起2011年間的D1土地賤賣案，涉犯《保險法》特別背信罪、《證交法》不合營業常規交易罪等罪嫌，由檢察官在20日指揮調查局北機站展開搜索約談。檢察官漏夜偵訊後，命潘姓協理30萬元交保，其餘人則分別以20萬、10萬元交保。