台東台糖加油站外洩起火　最遠到230米！這群人徹夜抽油累翻

▲台糖中興加油站油品外洩。（圖／記者楊漢聲翻攝）

記者楊漢聲／台東報導

19日傍晚在台東市中興路二段及豐年路口排水溝冒出熊熊烈火事件，經查為中興路上台糖加油站油槽中油量偵測器蓋子鬆脫，造成95無鉛汽油地下儲槽油品外洩事件所引起，大量油品流至站外排水溝，導致排水溝起火並有油氣味，台東縣政府除了第一時間投入消防人力完成消防滅火工作外，亦由台東縣環境保護局結合相關單位立即投入緊急應變措施，以免可能產生的污染影響擴大，另此次油品洩漏究責部分環保局會依行政程序做裁處。

由於此次油品外洩事件，恐怕有造成土壤及地下水污染的可能，已立即於昨日要求台糖公司啟動應變必要措施，以減輕污染影響或避免污染擴大，現場環保局同仁與消防隊弟兄連夜輪班不眠不休，利用汲油器將排水溝的油抽出，以降低污染源擴散，期間亦感謝中油公司的協助。

截至20日下午16點止，估計洩漏95無鉛汽油為4公秉，回收廢污油水約7.5公秉，純油1.5公秉；使用耗材包括聚丙烯附油球485顆、片狀吸油棉500片，索狀吸油棉2條，目前持續進行抽取除污中，已知最遠距離為距離加油站230公尺處，再往下部分已無發現污染狀況，後續環保局會進行加油站周邊環境(土壤及地下水)調查，若有污染事實則要求業者立即整治改善。