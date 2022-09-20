高風險對象恐同時染流感和新冠　羅一鈞：注意慢性用藥交互作用

記者嚴云岑／台北報導

台灣感染症醫學會名譽理事長黃立民醫師示警今年可能是「流感大年」，若流感與新冠藥物同時使用，可能會有交互作用疑慮，呼籲做臨床指引供醫師參考。對此，指揮中心醫療應變組副組長羅一鈞表示，克流感與口服抗病毒藥物並無交互作用問題，但高風險對象可能同時感染流感與新冠，反倒是要注意與慢性病用藥的交互作用。

黃立民昨日出席東洋疫苗捐贈活動時表示，今年流感流行率將落在15~20%，最多可能有400萬人染疫。指揮中心發言人莊人祥表示，過去兩年都沒有重症個案，今年檢疫天數減少，流感的確蠢蠢欲動。流感公費疫苗10月1日將分兩階段施打，呼籲符合資格的對象盡快接種，另外，戴口罩、勤洗手，也是保護自己的方式。

莊人祥補充，台灣屬於亞熱帶國家，在無新冠之前一年四季都在流行，2021年起因為戴口罩加上14天檢疫，就沒有主要流感重症，今年檢疫改為3+4，檢疫天數變少，也讓流感蠢蠢欲動，不過目前看到9月的80幾例個案通報，與新冠爆發之前相比「相對少」。

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「今年邊境開放，可能會有一波流感流行。」莊人祥表示。面對外界建議可以發放流感試劑讓民眾在家篩檢？莊人祥回應，食藥署並未核准流感家用快篩試劑，且流感快篩敏感度只有60~70%，目前疾管署已經開放醫師在流感季時無論流感快篩陽性與否都可開立克流感，民眾若有疑慮，也可以症狀出現時先在家做新冠快篩，驗出陰性再到診所評估。