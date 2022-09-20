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一鍋滷肉浪子回頭！送行者「11心碎故事」募殯葬費　騙50萬善款G了

▲▼浪子送行者張軍凱涉嫌勸募詐騙200萬善款，遭警方逮捕時不滿嗆聲。（圖／記者陳豐德翻攝）

▲▼浪子送行者張軍凱在臉書上替悲苦人家募款，實際上卻是行騙遭判刑。（資料圖／記者陳豐德翻攝，下同）

記者戴若涵／台北報導

送行者張軍凱以浪子回頭的形象投身殯葬業，曾以母親一鍋滷肉飯的故事接受媒體訪問，他卻透過臉書發表喪家悲苦故事，向大眾募款，但有喪家發現自身遭遇遭扭曲，也沒有拿到善款氣得提告，日前法院依照《個資法》及詐欺取財罪將他判刑，可上訴。

據了解，43歲張軍凱曾因製造毒品安非他命，判刑8年，入獄服刑期間，母親每週都會滷一鍋滷肉，從基隆搭車到新竹監獄探監，這讓張男感動不已，含淚發誓出獄後，要金盆洗手浪子回頭，在服刑6年，張男提前2年假釋出獄。

出獄後，張軍凱從事殯葬業擔任送行者，還在背上刺青地藏王菩薩，代表母親化身菩薩救他一命，要藉此警惕自己，2018年間，他賺人熱淚的故事登上各大媒體，被包裝成浪子回頭、熱心援助弱勢的形象。

▲▼浪子送行者張軍凱涉嫌勸募詐騙200萬善款，遭警方逮捕時不滿嗆聲。（圖／記者陳豐德翻攝）

判決指出，張軍凱從2018年4月間起，透過新聞報導或其他管道得知喪家的悲苦故事後，竟在臉書上PO文，或用LINE私訊給他人，向大眾募集修復遺體、殯葬等費用，被他利用的事件包括烏來簡小弟溺水案、台南女兵車禍、獨居老人往生一周才被發現、建文車禍等事件，多達11個故事遭冒用詐財，詐得金額為49萬9168元。

台北地方法院勘驗各項事證後，認為張軍凱正值壯年，卻不思以合法途徑賺取錢財，竟利用他人的故事行騙，貪圖不勞而獲，價值觀顯然有偏差，念在他犯後坦承犯行，並與多數被孩人達成和解並賠償損失，依網際網路對公眾散布而犯詐欺取財、個人資料保護法第四十一條之非法利用資料、詐欺取財等罪將他判刑，得易服社會勞動但不得易科罰金部分，應執行有期徒刑1年10月；得易科罰金部分，應執行有期徒刑1年6月，如易科罰金以一天1千元折算。

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