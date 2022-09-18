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桃園八德國民運動中心羽球場天花板坍塌　市府暫關閉場館

▲桃園八德國民運動中心羽球場天花板坍塌，市府暫關閉場館

▲賴香伶關心八德國民運動中心羽球場天花板坍塌。（圖／賴香伶競辦提供）

記者楊淑媛／桃園報導

桃園市八德區國民運動中心18日下午因突發地震，造成5樓羽球場天花板坍塌，市府體育局表示，現場一名民眾被掉落的天花板擦傷，經就醫治療無大礙已返家，事發後運動中心已立即將現場關閉。體育局並巡檢桃園市其他國民運動中心有無因地震受損情形，同時持續關心各運動場館營運，以維民眾運動安全。

為避免再次發生坍塌意外，市長鄭文燦指示體育局，要在最短的時間內確認建築結構狀況，請專業的技師、工程師進行鑑定，同時研究強化隔音板及輕鋼架夾層工法，以全力進行改善。

體育局表示，八德國民運動中心自110年10月12日正式營運，由市府體育局委託中國青年救國團營運管理，場館工程缺失保固將由市府新建工程處儘速檢討，該局亦將協助督導營運場館於安全無虞的狀況下再次開放民眾使用。

▲桃園八德國民運動中心羽球場天花板坍塌，市府暫關閉場館

另外，民眾黨桃園市長參選人賴香伶獲悉八德運動中心5樓球場燈具天花板掉落，立即取消行程前往現場了解，看到整個樓板面積掉下來，幸好當時運動的朋友跑得快一點，沒有很多人受影響，但還是有一位市民受到影響，背部挫傷，現在醫院觀察中。

賴香伶憂心：市民運動中心是大家週末休閒時間最常來的地方，要求市府「儘速做全面的巡檢」，特別是天花板的狀況，施工單位應該儘速來調查，讓市民有安全的運動空間，不要再造成其他傷亡事件。

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