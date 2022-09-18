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台鐵「東線中斷」　電車線故障、電桿傾倒！花東往西部可搭無座票

▲▼台鐵花東線停駛，花蓮站擠滿旅客人潮。（圖／讀者蔣賀明提供）

▲台鐵花東線停駛，花蓮站擠滿旅客人潮。（圖／讀者蔣賀明提供）

記者李宜秦／台北報導

今日下午台東發生規模6.8地震，台鐵花蓮=台東路線中斷，交通部台鐵局表示，列車誤點120分鐘以上可於一年內兌換同級區間車乘車一次，另台東、花蓮往西部可以無座票方式搭乘。

台鐵局表示，東里站因強震導致月台水泥雨棚崩坍壓到停於站內的420次自強號(柴聯車)，420次有6節車廂傾斜，旅客20人無人受傷，均已引導至車外。目前花蓮至台東路線(含電車線)不通。

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東里=玉里間雙線軌道挫屈，因地震本局查綫之電力維修車於東里站=東竹站間(K96+200)二軸出軌，人員未受傷。富源=瑞穗間(K60+900)因地震挫屈，受損軌道約5公尺，已派員至現場搶修。玉里=瑞源間電車線故障，電桿傾倒。萬榮站北側萬里溪橋第11橋墩止震塊破損，無法行車。

台鐵局表示，列車晚點超過120分鐘，可於1年之內憑原票兌換同級同區間乘車一次。持用電子票證旅客運送遲延120分鐘以上當次乘車免扣款；定期票延長使用期限一日。

即時起台東、花蓮地區往西部地區旅客可憑已購車票搭乘同級列車，開放旅客以無座票方式搭乘。台東站及以南各站往西部地區旅客可改坐南迴線至高雄站轉乘西線北上同級列車，開放旅客以無座票方式搭乘。

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