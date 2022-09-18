美容教主＋城市小姐合作跨學界　許聖梅曝「新美麗指標」：少女感

▲許聖梅(中)17日特地參觀位於和發園區的沐華國際總部。 。（圖／沐華國際提供攝）

記者吳奕靖／高雄報導

位於高雄大寮的沐華國際美容公司是由國內知名的「美容教主」洪若萍創立，強調透過經絡美容達到身心靈的美麗。品牌在17日舉行記者會，由總監黃莉絜代表公司與本屆最新出爐的城市小姐林沛宸簽約，成為2023年代言人。

林沛宸是2022年第17屆全球城市小姐第六名，並獲得「最佳城市影片獎」，她自己本身就是沐華國際品牌愛用者，今年26歲的她，也喜歡透過經絡美容讓自己維持在最佳狀態。沐華國際美容同時也是全城市小姐選拔大賽指定品牌，因此，17日的記者會，選拔大賽的主持人許聖梅也出席，並強調，現在的美麗指標是要擁有「少女感」，因此，身心靈都能保持最佳狀態才能讓人青春洋溢。

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沐華國際在地深耕22年，為培養優秀人才，特地與樹德科技大學簽訂「課程教學推廣合作意向書」，由校長陳清燿與沐華國際董事長謝丰益代表簽約，合作「碩士學分班」提供多元學習管道達到培育人才為目標。在業界赫赫有名的「沐華國際」，由國內知名的「美容教主」洪若萍與董事長謝丰益於2000年創立，創業理念中以技術取代業務，務實致用、教育為根本，建立沐華美容經絡海內外國際市場。

▲「美容教主」洪若萍(右)親點全城市小姐林沛宸(左)為代言人。 （圖／沐華國際提供攝）

近年創立沐華學院與樹德科技大學設立二專、二技、碩士學位學程，提供教育共構創業平台，創新擴散經營團隊，給沐華會員符合業界人才需求實力，創業不需單打獨鬥、不須遠渡重洋，在台灣沐華提供創業團隊，就學優質正規管道。總裁洪若萍表示，沐華公司有沐信製造廠與沐若品牌，是一家在美容界深耕有成的公司，本次合作在提供沐華員工及會員的進修需求，公司許多員工在年輕時為家庭打拚，犧牲學業。

此次與樹德科大的在職進修合作，對員工而言，是自我實現，一圓完成學業的夢想。透過應設所與流設系系上強大的教學能量與研發成果專利，展現學生在專業學養、專業系所、通識教育學院的基本素養等加持下，實務與學理的相輔相乘，累積更深的底蘊內涵。每位員工在追逐夢想之後，能把公司秉持的「善的文化、愛的事業」企業精神，繼續發揚光大。

▲主持人許聖梅(左)出席林沛宸(右)代言記者會。 （圖／沐華國際提供攝）