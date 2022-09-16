遇黑心補教掮客！美籍師辭職賣屋來台圓夢　竟得忍受監控、性騷擾

圖文／鏡週刊

在美國從事特殊教育的Halle，因對台灣的熱愛與嚮往，辭去在美工作及賣掉房子，帶著滿腔熱血、孑然一身到台灣。不料卻遇上黑心掮客，讓她無法在台工作，每天只能窩在小套房裡；而她的住處不但裝有攝影機監控行動，她甚至還得忍受掮客掐臀等性騷擾，忍過一切後終於順利擺脫掮客掌控，而今卻被迫要離開台灣，她笑中帶淚地說，「即使如此，我還是很愛台灣！」

Halle告訴本刊，她在科羅拉多大學畢業後，再到亞利桑那大學攻讀碩士，是特殊教育專才，她在美國任教時，每個月薪水約合台幣15萬元，但她卻願意在台灣當英文老師領6萬元薪水，她不是想來淘金賺錢，純粹是對台灣的感情，沒想到現在卻被迫返回美國，還淪落到連機票錢都付不出來。

Halle說，剛來台灣時，半強迫地被掮客Gary安排在他住處分租套房，一個月1,6000元租金，Gary與他的妻子住在主臥室，但卻時常趁隙偷捏Halle的屁股，甚至告訴她，若遇到喜歡的女生，與妻子的婚姻關係也管不住他，讓Halle感覺被騷擾；Gary甚至還恐嚇Halle，住家裝有攝影機，她的一舉一動都被監控，也令人心生畏懼。

Halle回憶，起初在台灣沒有收入，飲食非常困苦，只能去便利商店買東西吃，Gary偶爾會約她出門一起吃飯，「但吃完才知道都是非常貴、都要自己出錢」，她只能縮衣節食，不敢忤逆；雖然Gary沒有控制她的行動，但她若想出門，一定要把去處跟對象交代的很清楚，「否則Gary會大發脾氣罵她」，甚至還會尾隨她、緊迫盯人。

Halle研判，解約後，Gary因無法再從她身上獲得利益，才去惡意檢舉，如今，她被台灣政府要求離境，且3年不得入境，她幾乎已是萬念俱灰。奧斯頓律師事務所律師沈靖家則表示，掮客Gary誘騙美籍人士來台，未依約給予工作，卻保勞保，疑有偽造文書嫌疑；另，他扣住居留證等行為，恐也觸犯《人口販運法》，呼籲主管機關應介入調查。

台北市議員徐立信則表示，若如這位美國人Halle所說，她已合法簽約來台，縱使是疫情關係，聘僱的補習班也必須要給付底薪；如果沒有在這家補習班工作，就不能在這個單位投保勞健保，三重該處補習班恐有觸法之虞！

★ 《鏡週刊》關心您：若自身或旁人遭受身體虐待、精神虐待、性侵害、性騷擾，請立刻撥打110報案，再尋求113專線，求助專業社工人員。





更多鏡週刊報導

【補教掮客黑心錄1】美籍特教老師赴台追夢 竟遇惡人下場悽慘

【補教掮客黑心錄2】靠一紙合約掐住美籍師 恐怖監控還檢舉：讓妳無法再踏入台灣