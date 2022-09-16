防狼噴霧誤噴！北捷700名旅客被請下車　事主遭罰1萬元

▲北捷爆出有旅客防狼噴霧劑瓶蓋異常誤噴。（圖／北捷提供）



記者陳家祥／台北報導

台北捷運士林站往象山方向一部列車16日上午獲報有防狼噴霧的刺鼻氣味，行控中心立即依照SOP，通知捷運警察協助處理，車上約700名旅客下車改搭下一班車，列車延誤約1分鐘，該部列車則回機廠清潔處理。經查，為旅客所攜帶防狼噴霧劑因瓶蓋異常導致噴發，將依規定處新台幣1萬元罰鍰。

北捷表示，16日上午9時52分，士林站往象山方向一部列車，司機員回報有旅客啟動對講機，反映車上有防狼噴霧的氣味，行控中心立即依照SOP通知捷運警察協助處理，另站長上車確認車廂內有刺鼻氣味，並無旅客受傷，行控中心依照SOP請車上約700名旅客下車改搭下一班車，本事件延誤約1分鐘，該部列車則收回機廠清潔處理。

北捷表示，經捷警及轄區警方確認，該名旅客所攜帶防狼噴霧劑，疑似瓶蓋異常導致誤噴發，雖非惡意或故意行為，但由於已造成列車延誤，後續將依大眾捷運法第50條之1第1項第2款規定，「任意操控站、車設備或『妨礙行車』、電力或安全系統設備正常運作」，處新台幣1萬元罰鍰。

本次事件雖為旅客防狼噴霧劑瓶蓋異常導致誤噴發，仍呼籲旅客妥善保管隨身物品，避免影響他人，遇到突發狀況，千萬要保持冷靜不要過度恐慌，如見異常情形，在列車上可透過緊急對講機通知司機員或行控中心，在車站可告知站務人員，儘速前往處理。