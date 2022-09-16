海軍陸戰隊75週年隊慶　凝聚全民國防共識

軍聞社／記者林澤廷高雄15日電

為慶祝陸戰隊成軍75週年，並推廣國軍藝文工作，海軍司令部15日舉辦「永遠忠誠-海軍陸戰隊特展、海光美展暨公共藝術展」，由海軍司令梅上將主持開幕典禮，並邀請左高地區官兵代表、藝文界前輩先進等共襄盛舉，一同為展覽揭開序幕。

「永遠忠誠-海軍陸戰隊特展、海光美展暨公共藝術展」上午在海軍陸戰隊隊史館登場，活動首先由舞獅及戰鼓隊帶來生動活潑、氣勢磅礴的表演，並由海軍司令梅上將頒發感謝狀予此次參展的老師，隨後與現場來賓共同點亮魔電球及共同合影。

此次活動主要分為三個部分，首先是「海軍陸戰隊特展」，藉由影像及展場互動設計，具體呈現陸戰隊創建史實與艱辛訓練歷程，並以兩棲登陸為主軸，促使來賓更加瞭解「中華民國海軍陸戰隊」隊史；其次是「海光美展」，內容包含王錫圭老師、蕭世瓊老師及連通賢老師書法聯展、張桂維老師陶藝展、鍾清溪老師攝影展及國軍第55屆文藝金像獎美術類作品，內容豐富多樣。

最後則為「公共藝術展」，是經由莊豐賓老師、方惠光老師及李億勳老師以陸戰隊搶灘衝鋒之奮勇精神為發想，創作「灘頭先鋒」、「決勝關鍵」及「勝利雄風」等三件公共藝術品象徵陸戰隊團結一心，缺一不可的團隊精神，藉以表彰陸戰隊捍衛疆土、守護家園的決心。

司令梅上將致詞時表示，期待藉由本次活動，將國軍藝文創作與全民國防相結合，帶給國人全新的感受。在欣賞藝文的同時，也能深刻瞭解到堅實國防力量對國家生存發展之重要性，以凝聚全民國防的共識共行，進而加入海軍，支持國軍。