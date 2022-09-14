苦等64小時接噩耗！法官陳伯均妻感謝幫助　鎮定堅強到令人不捨

▲台北地院法官陳伯均先前擔任新北地檢署檢察官，任內起訴血洗台北捷運的兇嫌鄭捷求處死刑。（圖／記者黃哲民攝）

記者哈勇嘎奧、陳韻如／台中報導

台北地院法官陳伯均11日帶著妻小到台中市和平區池有山登山，不料回程卻迷路，陳伯均獨自下切找路結果失聯。搜救人員獲報立刻派員上山搜救，陳妻也就近留住武陵山莊等候消息，沒想到等了將近64小時，迎來的卻是噩耗，搜救人員於今（14）日上午7時45分許尋獲遺體。據了解，陳妻接獲消息後，神情鎮定，並對搜救人員表示感謝，表現堅強，令人不捨。

陳伯均11日帶著妻小前往登山，而據陳妻表示，本次的登山是經過事前規劃與申請，並考量出發當日天氣晴朗、颱風動態及妻小的腳程，於凌晨3點半即出發，預計中午12點到1點就可以抵達山下，無奈天氣變化大，起霧影響視線，在距離出口3.5公里時迷路，陳伯均先行探路，以致發生本次事件。

▲▼北院法官陳伯均登山失聯，搜救人員尋獲遺體 。（圖／記者鄧木卿翻攝）

警消人員獲報後立刻入山搜救，並接連在山路下方河谷發現登山杖、鞋帽及衣物，但遲遲未發現陳伯鈞蹤跡，直到搜救進入64小時，搜救人員在發現鞋、帽處下切20公尺的劍竹林內發現陳伯均遺體。

據悉，陳妻事發後入住武陵山莊等候消息，但沒想到迎來的卻是噩耗，但她仍表現得相當鎮定，並不斷向搜救人員表示感謝，目前現場搜救人員已將陳伯均遺體打包完成，將以脫拉器材搬運至步道上，再合力移往石瀑區，並申請空勤直升機前往吊掛，讓他得以盡早與妻小團圓。