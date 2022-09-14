臺師大百歲生日 廣邀全球校友回母校同慶

▲臺師大百歲生日 。（圖／臺師大提供）

生活中心／台北報導

國立臺灣師範大學迎接百歲生日，9月28日將舉辦「百年校慶慶祝大會」、「全球校友回娘家-百年校慶午宴暨音樂會」，連續三場盛宴為師大熱鬧慶生，邀請歷屆17萬位校友回母校，共度師大榮耀時刻。

臺師大前身「臺灣總督府臺北高等學校」創立於1922年，1946年成立「臺灣省立師範學院」，肩負培育中等師資使命；1955年改制為「臺灣省立師範大學」，1967年升格為「國立臺灣師範大學」，1994年後轉型為多元化綜合大學。

[廣告]請繼續往下閱讀...

百年校慶各項系列活動陸續登場，以「凝聚、承諾、涵養、傳承」為主軸，期能體現師大自我超越的軌跡，歡慶過去的社會貢獻、今日的成就及萌芽中的創舉，承載著「百年傳承，世紀典範」精神，持續深耕人才培育、拓展國際視野。

重要活動包括2月「開鑼迎新春」，大鑼敲響百年校慶序幕；3月「體育表演會」帶來百年臺高舞復刻、飛盤、跆拳道等精彩節目；4月「百年校慶紀念勒石揭幕」，座落於百年古蹟行政大樓前，並刻有「百年傳承，世紀典範」，讓後人見證這一百年來從無到有、影響無遠弗屆的蛻變。

5月「師駝晚會」是社團年度盛事，融入「百年時光」元素，向每一代社團人致敬；6月「百年校慶校友美術創作邀請展」，百位校友以一人提供一件作品，於師大美術館展出，透過藝術創作同賀，同月也展開「百年校慶鐵騎環島」，吳正己校長率領百位師生，共同完成9天、17個縣市、9百多公里的歷史性旅程。

海外各國校友會也在年中陸續慶祝，包含6月的泰國、香港及澳門校友會；7月舉行休士頓校友會；8月華盛頓、紐約、紐英崙、休士頓、聖地牙哥、南加州和北加州校友會，展現師大人高度向心力，共慶師大百歲生日。

吳正己校長8月率團訪美，除了拜訪馬里蘭大學、德州大學奧斯汀分校及加州大學洛杉磯分校(UCLA)等姊妹校，拓展國際高教合作外，更橫跨美國七大城市，專程拜訪各地校友會，熱情邀請歷屆校長、政商界校友、國內外校友會代表、歷屆傑出校友等，9月28日重返師大，與師長和同學們一起回憶當年校園往事，齊唱校歌同歡，共同見證師大百年風華。

校友中心也針對海外校友會返臺的校友，規劃「四海一心師大人」返校系列活動，9月26日舉辦「師大100城市巡禮」，9月26日到29日還有「夜宿師大會館」行程，以及10月3日至7日的「校友自組成團國內旅遊方案」，讓校友們回母校校園巡禮，體驗新師大、懷念舊時光。

另外，9月26日至11月6日的《百年校慶校史文物特展》，展現跨時代的文物與數位典藏，訴說百年學校裡的風物、人情與記憶。10月9日將舉行《榮耀．歡頌》百年亮點音樂會，音樂系號召師生、系友組成百人交響樂團暨合唱團。10月20日至21日舉辦百年校慶論壇，分享百年來對國家社會的貢獻，也將編纂「百年學思路」校慶專刊，記錄師大百年風華。