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紐西蘭11人觀光船疑「被鯨魚撞翻」釀5死！　求救畫面曝光

▲▼領航鯨，鯨魚，pilot whale。（圖／取自免費圖庫pixabay）

▲紐西蘭一艘賞鳥船疑似被鯨魚撞翻，釀成5名乘客死亡。（示意圖／取自免費圖庫pixabay）

記者王佩翊／編譯

紐西蘭南島東岸北部的凱庫拉鎮10日上午發生觀光船翻覆意外，當時船上共載有11人，然而最終僅6人獲救，有5人不幸身亡。根據警方初步判斷，該艘觀光船是由一批賞鳥愛好者所承包，事發當時疑似是被一頭突然浮出海面的鯨魚撞上，才會發生翻覆意外。

根據《衛報》報導，紐西蘭警方表示，一艘載有11名鳥類愛好者的包船10日上午翻覆，造成5人死亡，而事故原因可能是因船隻與野生鯨魚發生衝撞。警方指出，這艘觀光船長約8.5公尺，在凱庫拉鎮附近的鵝灣翻覆，警消獲報後，隨即派出潛水員進入船艙救援，成功救出6名受困民眾。

該起事故一共造成5人死亡，警方仍在確認死者身分。凱庫拉鎮長麥克（Craig Mackle）表示，這艘船疑似是與鯨魚發生碰撞，事故當時海面非常平靜，但疑似有鯨魚突然浮出水面，撞上觀光船，導致船身出現破洞，甚至翻覆。據悉，該地區經常有抹香鯨與座頭鯨出沒。

意外發生後，當地民眾也隨即投入救援行動，然而由於海水冰冷，失蹤者可能失溫，情況並不樂觀。凱庫拉鎮長麥克指出，雖然他以前從未聽過類似事故，但它依舊「可能會發生」。

船上大部分為50歲以上的女性，她們向當地一間漁船公司包下這艘船，並出海賞鳥，怎知卻發生意外。有目擊民眾更指出，第一時間她曾經爬上附近的瞭望點，並看到有受困者坐在已經翻覆的船身上，用力揮舞手臂求救。另外，搜救人員至少派出3架直升機投入救援行動。

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