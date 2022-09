紐西蘭11人觀光船疑「被鯨魚撞翻」釀5死！　求救畫面曝光

▲紐西蘭一艘賞鳥船疑似被鯨魚撞翻,釀成5名乘客死亡。(示意圖/取自免費圖庫pixabay)

記者王佩翊/編譯

紐西蘭南島東岸北部的凱庫拉鎮10日上午發生觀光船翻覆意外,當時船上共載有11人,然而最終僅6人獲救,有5人不幸身亡。根據警方初步判斷,該艘觀光船是由一批賞鳥愛好者所承包,事發當時疑似是被一頭突然浮出海面的鯨魚撞上,才會發生翻覆意外。

