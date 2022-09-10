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餐館掛「暗號」供愛心餐…免費讓人吃7年不後悔　老闆曝暖心原因

餐館掛出「暗號」提供愛心餐…免費讓人吃7年不後悔　老闆曝暖心原因

▲餐館掛出牌子，讓經濟有困難的顧客可以「單人套餐」為暗號免費吃飯。（圖／翻攝自極目新聞）

圖文／CTWANT

一家餐館掛出牌子，讓經濟有困難的顧客可以「單人套餐」為暗號免費吃飯，走紅網路。對此，老闆孫玉喜表示，他曾經在外打工，吃過不少苦，所以能夠體會到他人的難處，如今自己有能力了，希望也能幫別人一把。

《極目新聞》報導，網傳視頻顯示，大陸安徽省合肥市一家餐館門口張貼著紅色的牌子，上面寫著「如果您真的在合肥沒有收入，真的遇到困難，可以來本店，告訴本店前台人員，來份『單人套餐』吃完直接走，不用客氣」。

據了解，這家餐館位於安徽合肥廬陽區固鎮路上，餐館老闆孫玉喜說，他曾經在外打工吃過不少苦，他想著以後自己有能力了，也要幫別人一把。2015年，孫玉喜和妻子在合肥開了一家餐館，有一天，一個年輕人吃完飯後沒結賬也未離開，他察覺對方可能手頭拮据，又不好意思說，便主動為其免了單。

自此，孫玉喜和妻子決定，殘疾人、老人、手頭拮据的顧客，都可以免費到店裡吃飯，考慮到有些人不好意思開口，他們便在門口掛出牌子，以「單人套餐」為暗號，讓有需要的人免費飽餐一頓。據悉，「單人套餐」的內容並不固定，從包子、油條、米餃到稀飯等，客人都可以選擇，吃飽為止。

「有人來吃，老人、殘疾人都有，這麽多年來，在店裡免費吃飯的人已有數百位。」孫玉喜說，就算他們看到有經濟能力的殘疾人，也會主動為其打折。孫玉喜的妻子王素俠指出，一開始沒想太多，就是舉手之勞，今年是實行「單人套餐」的第7年，只要店還開著，這個愛心活動就會一直持續下去。

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