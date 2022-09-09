北韓為核武立法　專家：難再促進非核化談判

▲北韓為核武立法規定使用條件。（圖／路透社）

文／中央社

北韓國會最新通過法案，明文規定核武使用條件等相關政策。專家認為，平壤當局意圖藉此鞏固「擁核國」地位，拒絕就「非核化」進行談判，迫使南韓及美國修正現有的對北韓政策。

北韓中央通信社（KCNA）今天報導，北韓第14屆最高人民會議第7次會議通過最高人民會議法令，明文規定核武力量的使命、構成、指揮控制權等事項。北韓領導人金正恩強調，核武不能拿來「討價還價」，隨著新法頒布，北韓作為核武國家的地位已不可逆轉。

隨著北韓透過立法明確表態，至今持續要求北韓完全非核化的南韓及美國當局將如何因應，受到南韓媒體關注。專家認為，在北韓通過新法後，可能很難再就北韓非核化促成談判。

南韓統一研究院北韓研究室長洪敏（譯音）認為，北韓意圖藉這次立法明確斷絕非核化協商的可能性，動搖南韓及美國對北韓政策的根幹。梨花女子大學北韓學系教授朴元坤表示，之後與北韓可能頂多就核武裁軍或軍備限制進行協商。

不過，韓媒News1報導指出，金正恩在2013年也曾表示，核武不是「能與美元做交換的商品」，拒絕就非核化進行談判，但之後一度改變態度，因此無法排除平壤當局改變立場的可能性。

南韓世宗研究所北韓研究中心主任鄭成長分析，北韓這次立法展現了平壤當局對本國核武及飛彈開發成果的信心，也確保在必要狀況下使用核武的正當理由。

北韓稱這次制定法規是為「最大限度避免擁核國之間因誤判及濫用核武而引發核戰爭」，但在戰爭爆發時可用於擊退敵對勢力的攻擊，或在國家核武指揮管制體系受到敵對勢力攻擊威脅時，可預先採取攻勢，代表南韓或美國若想對有權決定是否使用核武的金正恩不利，可能遭到北韓的核武攻擊。

值得注意的是，非擁核國與其他擁核國合作，加入侵略或攻擊北韓行為時，北韓不會以核武威脅或攻擊該非擁核國，看似承諾不會以核武攻擊未持有核武的南韓。

但鄭成長指出，新法在使用核武的條件中寫道，若判斷可能遭受核武或其他大量殺傷性武器攻擊，為了維護國家及人民安全的「不得已狀況」，也可能動用核武，適用範圍較為模糊。

鄭成長認為，若美國政府仍繼續保持對北韓敵對政策，可能面臨來自北韓的更大安保威脅，且北韓在2021年第8次勞動黨大會時發表至2025年國防發展目標中，也包括可接近美國邊境的核武潛水艇，韓美當局應盡快擺脫不切實際的主張，找出可平衡朝鮮半島及東北亞勢力的方案。

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