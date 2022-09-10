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歐盟商討俄羅斯能源威脅　普丁與英交惡不赴女王喪禮

▲▼普丁。（圖／路透）

▲俄羅斯總統普丁因為與烏克蘭開戰，導致與英國關係交惡，所以不會出席女王的國葬。（圖／路透） 

文／中央社

俄烏戰爭導致能源價格飆漲，歐盟能源部長9日在布魯塞爾召開會議討論應變措施。與此同時，烏克蘭戰爭導致俄羅斯與英國關係緊張，俄國總統普丁將不會參加已故英國女王的喪禮。

●俄羅斯斷氣威脅 歐盟能源部長9日商討對策

俄烏戰爭導致能源價格飆漲，歐洲面臨高電價危機，歐盟能源部長9日將在布魯塞爾召開會議，討論應變措施。

俄羅斯2月入侵烏克蘭，半年多來天然氣價格飆升，屢創新高。外界都在關注俄羅斯總統普丁（Vladimir Putin）是否將完全停止對歐盟的天然氣供應，歐盟經濟因此處在高度不確定性的陰影中。

歐盟執委會（The European Commission）將在9日於布魯塞爾（Brussels）舉行的能源部長會議上，要求各國官員提出一套縝密的應變措施，來緩解能源供應的壓力。

●俄英為烏克蘭關係緊張 普丁不會參加英國女王喪禮

克里姆林宮發言人培斯科夫（Dmitry Peskov）在進行每日新聞報時表示，俄羅斯總統普丁未計畫參加已故英國女王伊麗莎白二世（Queen Elizabeth II）的喪禮。

法新社報導，培斯科夫指出，俄羅斯人因為英國女王的智慧而尊敬她，但普丁參加她喪禮一事未被列入考量。

在俄烏戰爭於今年2月爆發後，英國一直是最積極挺烏抗俄的支持者之一，並且持續對烏克蘭提供武器和訓練。

俄羅斯政府先前曾指稱，在新英國首相上任後，不排除俄英兩國關係可能更趨惡化。

●波蘭和波羅的海3國商定 限制俄羅斯公民入境歐盟

波蘭和波羅的海3國表示，最晚自9月19日起，它們將對持有歐洲聯盟（EU）簽證的俄羅斯公民暫時限制入境，以應對「公共政策及安全受到的威脅」。

法新社報導，愛沙尼亞、拉脫維亞、立陶宛和波蘭4國總理發表聲明說，「對於俄羅斯公民大量且與日俱增地湧入」歐盟，他們感到憂心。

聲明表示：「我們認為，這正為我們的公共安全以及我們共有的整個申根地區（Schengen area），構成日益嚴重的威脅。」

●基輔郵報：俄聖彼得堡一區促國會提案讓普丁下台

烏克蘭「基輔郵報」（Kyiv Post）報導，俄羅斯聖彼得堡的斯莫爾寧斯科耶轄區委員會通過決定，要呼籲俄國下議院「國家院」（State Duma）議員對總統普丁提出叛國罪指控，以解除他的職務。

基輔郵報報導，宣布此一消息的是斯莫爾寧斯科耶（Smolninskoye）的代表帕柳加（Dmitry Palyuga）。

他說：「這項決定得到在場大多數代表的支持。」但他沒有具體說明有多少人同意。

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