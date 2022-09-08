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迪士尼玲娜貝兒限定公仔爆爭議！被批中秋穿「喪服」　網友嫌晦氣

▲▼迪士尼玲娜貝兒公仔中秋著「喪服」。（圖／翻攝自極目新聞）

▲迪士尼玲娜貝兒被指中秋穿「喪服」。（圖／翻攝自極目新聞）

記者鄭思楠／綜合報導

迪士尼角色玲娜貝兒（LinaBell）自發布以來，就頗受年輕人的喜愛，「周邊產品」更一度供不應求，甚至有人揚言願以一瓶茅台進行交換。時隔一年，玲娜貝兒的熱度依舊不減，上海迪士尼樂園近日推出中秋限定款公仔，但玲娜貝兒的中國風造型引發不少爭議，有聲音質疑相關服裝為「喪服」，讓網友大呼晦氣。

據《極目新聞》報導，近日，上海迪士尼樂園推出了玲娜貝兒中秋限定款毛絨玩具。其官方旗艦店的商品圖顯示，毛絨玩具身著「荷花刺繡服飾」，前襟向左掩，系「左衽」設計，引發爭議。

從消費者收到的實物來看，毛絨玩具款玲娜貝兒穿著的服飾為「左衽」，而同系列的毛絨鑰匙圈款玲娜貝兒，穿著的服飾為「右衽」。

一篇文章認為，依照漢族傳統，死者才用「左衽」，玲娜貝兒穿的是「喪服」。也有網友認為，「左衽」的運用場景並沒有這麼狹窄，古代番夷亦是著「左衽」，玲娜貝兒是「洋狐狸」，著「左衽」沒有問題。

9月7日，上海迪士尼樂園官方旗艦店客服表示，已經對該問題進行反饋，會持續關注。

業內一名漢服愛好者表示，他們穿漢服確實一般是穿「右衽」，這是由漢服的形制決定的，但玲娜貝兒身上的服飾嚴格來說不算漢服，「袖子也不對，充其量就是漢元素。」

在毛絨玩具商品的介紹中，確未提到玲娜貝兒穿的是漢服，但有「中秋特定」、「中國風造型」等介紹字樣。

據相關論文資料介紹，左衽與右衽是在服飾發展之初，人們為了方便自己所從事的活動而形成了不同朝向。為了右手方便活動，中原地區以右衽者居多；而遊牧民族多左衽，是為了騎射便利。因此古代史籍中的「左衽」，多用來描述少數民族的服飾。

而禮樂制度建立後，服飾禮儀亦隨之建立。依儒家文獻記載，衣左衽者有兩類：死者、夷狄之人。儒家禮制要求唯有死人才能左衽，生人左衽不合禮制，這一觀點一直延續至清代。

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