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提早返鄉出遊！國道多處路段塞了　中壢到內壢一度「紫爆」

▲▼中秋連假前一天，國道出現提早返鄉車潮。（圖／翻攝即時路況）

記者李姿慧／台北報導

國道出現中秋連假首波返鄉車潮，今下午3時過後，西部國道已出現塞車，包括國1南下桃園到內壢、湖口到新竹等，其中國1中壢服務區到內壢路段一度紫爆，時速僅有10多公里。

今上午國5已出現南下車流，但因上路時段較為分流，尚未出現嚴重塞車，南港到石碇一度時速降至20到30多公里。

下午3時過後西部國道也出現壅塞，根據高速公路即時路況顯示，國1南下桃園到內壢、湖口到新竹、泰安服務區到后里、安定到永康、仁德到仁德系統等路段都出現壅塞，其中下午3時40分左右，中壢服務區到內壢路段一度紫爆，當時時速僅10多公里。

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▲▼中秋連假前一天，國道出現提早返鄉車潮。（圖／翻攝即時路況）

▲國1內壢路段下午一度紫爆。（圖／翻攝即時路況）

另外國3南下南港到木柵、新店到中和、土城到樹林、鶯歌系統到高原等路段也出現車多情況；國5坪林到頭城雙向也湧現車潮，時速約40到50多公里。

高公局交管組科長莊國欽表示，今下午3點過後，北部南下車潮變多，目前國一桃園到內壢、新竹到湖口等路段較塞，預計要晚間10點後才會比較紓解；國5目前出現下班車潮，預估晚間還會有一波南下返鄉出遊車潮，預料午夜後紓解，今天交通量跟平常比起來會多3成。

▼中秋連假前一天，國道出現提早返鄉車潮。（圖／翻攝即時路況）

▲▼中秋連假前一天，國道出現提早返鄉車潮。（圖／翻攝即時路況）

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