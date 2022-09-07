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「怎麼會沒入圍？」追完金鐘獎記者會　劇迷驚喊2大遺珠：演很好耶

▲▼ 王淨范少勳、邵雨薇王柏傑《比悲傷更悲傷的故事》七大看點。（圖／Netflix提供）

▲不少網友直呼，「沒王淨太扯！」（圖／Netflix提供）

記者曾筠淇／綜合報導

「第57屆金鐘獎」電視綜藝與節目將首度分開舉辦，分別為電視節目類頒獎典禮和電視戲劇類頒獎典禮，稍早記者會上已經公布入圍名單，而不少網友看到以後，則紛紛列出心中的遺珠，直喊「居然沒有連俞涵」、「沒有王淨？驚」、「火神沒入圍真的問號」。

完整入圍名單請點此

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有網友在PTT的Golden-Award板上轉貼電視金鐘入圍公布記者會的直播，隨著獎項陸續揭曉，也引發網友熱烈討論。值得一提的是，在公布迷你劇集電視電影的男、女主角及男、女配角時，王柏傑、范少勳、邵雨薇、白潤音、曾少宗、姚以緹都以《比悲傷更悲傷的故事：影集版》入圍。

因此就有不少網友紛紛留言直喊，「王淨比悲傷竟然槓龜」、「沒有王淨好可惜，覺得她演得蠻自然」、「比悲傷演技獎入圍好多，結果沒王淨」、「沒王淨太扯了吧？她演得很好耶」、「沒王淨有點誇張」、「邵跟白潤音對手戲很不錯，只是王淨太可惜」、「比悲傷王淨沒入圍真的扯」。

▲▼ 茶金_李杏演唱《六月雪》等京劇 被行家肯定 。（圖／公視提供）

▲連俞涵也被網友視為遺珠。（圖／公視提供）

網友心目中的遺珠其實不只有王淨，「茶金沒女主太誇張了吧」、「連俞涵真的超級大的遺珠」、「我的連俞涵呢」、「還我連俞涵」、「連俞涵應該要入圍才對」、「連俞涵怎麼會沒有入圍」、「連俞涵沒入圍女主角真扯」、「連俞涵真的是超級大遺珠」、「沒有連傻爆眼」。

除了演員之外，不少網友也討論道，「火神的眼淚意外的少」、「戲劇居然沒有火神的眼淚」、「戲劇沒有火神跟女主沒有增額最可惜」、「沒有火神好可惜」、「火神偏群劇，每個角色把戲份分了」、「茶金大豐收，超棒的」、「華燈基本上主配角群全上了」、「華燈一堆耶」。

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