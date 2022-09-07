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社會 社會焦點 保障人權

賣豬仔狂撈1470萬！《角頭》臨演李振豪竟獲交保　檢今提抗告

▲竹聯幫東堂新東會成員李振豪涉嫌跨境販賣台人到柬埔寨遭刑事局逮捕。（圖／記者張君豪翻攝）

▲竹聯幫東堂新東會成員李振豪涉嫌跨境販賣台人到柬埔寨遭刑事局逮捕。（圖／記者張君豪翻攝）

記者劉昌松、陳韻如／台北報導

曾在《角頭》擔任黑幫臨演的竹聯幫分子李振豪、金主黃炫逢等人，涉嫌誘騙88名台灣人出國，以每人1萬7千到1萬8千元美金賣給柬埔寨詐騙集團，其中僅22人被救出。台北地檢署2日依以詐術使人出國、買賣人口罪起訴李等9人，另將包含李在內的6名成員移審法院，訊後裁定李70萬元交保，其餘人也裁定20萬至40萬元交保。檢方不服法院裁定結果，決定提出抗告。

檢方日前接獲通報，有人口販運集團涉嫌在網路以高薪招募博弈荷官、AV男優為誘餌，招募出國打工，實際上騙被害人騙到柬埔寨從事電信詐騙，若有不從，動輒毆打電擊，甚至不給飯吃，一連詐騙88名台灣人出國，以每人1萬7千到1萬8千元美金賣給柬埔寨詐騙集團。

檢方隨即指揮警調單位查出，這個「販豬仔」的人口販運集團以竹聯幫東堂新東會成員李振豪為首，在網路上假意招募民眾前往柬埔寨從事博弈客服、人頭貸款及男優等工作，然後安排被害人先住進旅館，辦妥相關文件後，統一安排搭機前往柬埔寨，其中有3名被害人正巧要被送出國，檢警先在5月5日趕抵北市某旅館，救出他們，同步拘提林姓男子等3名涉案被告。

專案小組持續追查，7月5日執行第2波搜索北部、中部10個處所，再拘提6名犯嫌，並查扣電腦、模擬槍、(柬埔寨)僱用契約書、帳冊等證物，並找到幕後負責調度財務的金主黃炫逢，估計不法集團從2021年11月至2022年5月間，詐騙至少88名國人前往柬埔寨，不法獲利上千萬。

起訴指出，以林晉宇為首的「第1集團」原本期待每送1個台人到柬埔寨，當地詐騙集團會支付美金1萬7千到1萬8千元，但從2021年11月起，第1集團拐了31人出國，只收到192萬4500元，因此從2022年2月起，林等人加入以李振豪為首的「第2集團」，再騙了57人到柬埔寨從事詐騙工作，不法所得1277萬8562元。檢察官痛批李、林等人販賣人口等行為，罔顧人命，侵害人權甚鉅，請法官量處適當之刑。

檢方將涉案9人起訴後，將李振豪、林晉宇等6人移審法院，訊後裁定6人全部交保，分別為李振豪70萬元交保、林晉宇40萬元交保、陳思瑋30萬元交保、黃炫逢20萬元交保、鄭學鴻30萬元交保以及陳均翰20萬元交保，6人均限制住居、出境、出海，且每周要到住居地的轄區派出所報到。

不過，檢方認為6人有串證嫌疑，再加上仍有共犯在柬埔寨，有滅證之虞，且還有66名被害人尚未被救回台，交保恐會影響救援行動，因此決定於今日向高院提出抗告。

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