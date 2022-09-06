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民進黨控林耕仁抄襲！要求1個月完成審查　陽明交大回應曝

▲▼國民黨新竹市長參選人林耕仁出席2022全國義民祭。（圖／記者李毓康攝）

▲國民黨新竹市長參選人林耕仁爆發論文抄襲，民進黨要求陽明交大在一個月內完成審查。（圖／記者李毓康攝）

記者許敏溶／台北報導

國民黨新竹市長候選人林耕仁爆出碩士論文抄襲，民進黨今（6）公開要求，陽明交大學倫會應比照台大及中華大學，在1個月內完成案件調查並公布結果，陽明交大表示，昨已接獲檢舉，校方依規定啟動相關處理程序，在120日內由審議委員會作成具體結論，若報告內容及程序均完備，權責單位作成處分決定後，將提早通知被檢舉人、具名檢舉人，並副知調查小組與權責單位。。

國民黨新竹市長候選人林耕仁昨（5日）被民進黨立院黨團爆料，指控他在2010年交通大學碩士論文嚴重抄襲，總共54頁的報告中，有31頁都出現抄襲政府報告，民進黨立法院黨團總召柯建銘今天更公開要求，陽明交大的學倫會應該比照台大及中華大學，在1個月內完成案件調查並公布結果，「抄襲事件因選舉而起，也應該在選舉前結束」。

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▲▼民進黨立法院黨團召開「抓到了！又一國民黨市長候選人論文涉抄襲」記者會。（圖／記者屠惠剛攝）

▲民進黨立法院黨團指控國民黨新竹市選人林耕仁，就讀交大時的碩士論文抄襲。（圖／記者屠惠剛攝）

對此，陽明交大表示，昨天已經接獲檢舉，而受理檢舉案後，校方依規定啟動相關處理程序，依規定從今天起算一百二十日內，由審議委員會作成具體結論，若報告內容及程序均完備，在權責單位作成處分決定後，將提早通知被檢舉人、具名檢舉人，並副知調查小組與權責單位。

陽明交大也重申，根據陽明交大學術倫理案件處理程序，學術倫理與研究誠信辦公室一旦受理並核發案件編號後，將由形式要件審查小組確認是否成立檢舉案，如果成立，將交由學院籌組專業學術領域調查小組，負責案件內容釐清及處置建議，調查過程也會一併處理指導教授是否有監督不周，調查處理期間，不主動對外說明任何處細節。
 

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