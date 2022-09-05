快訊／怪手詭異自燃！高雄知名飯店工地突起火　保全看傻眼

「國硯」是高雄知名豪宅社區，也是高雄住宅成交單價最高的紀錄保持者，近期在售屋網站上就有1間15樓戶釋出銷售，開價1.68億元，若以使金額成交將是高雄第二高單價，不過就如同其他豪宅社區一樣，貴都是貴在前棟有海景的戶別，若無景觀甚至只要半價就買得到。