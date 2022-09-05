快訊／怪手詭異自燃！高雄知名飯店工地突起火　保全看傻眼

▲高雄三民區九如一路一處空地上的怪手起火。（圖／讀者提供）
記者許展溢／高雄報導
高雄三民區九如一路5日晚上6時13分發生火警，消防局出動4車9人前往，現場是1部怪手在空地上起火，到場後出水撲滅，無人員受傷。
▲▼現場火勢已撲滅，無人傷亡。（圖／讀者提供）
這場火警發生在三民區九如一路446號，該處為知名飯店「人道酒店」的工地，當時裡面也沒有任何人，不知為何怪手突然起火，工地守衛於上述時地發現怪手因不明原因起火，火勢已撲滅，無人傷亡。
▲該處為人道酒店空地。（圖／讀者提供）
▲高雄三民區九如一路一處空地上的怪手起火。（圖／讀者提供）
記者許展溢／高雄報導
高雄三民區九如一路5日晚上6時13分發生火警，消防局出動4車9人前往，現場是1部怪手在空地上起火，到場後出水撲滅，無人員受傷。
▲▼現場火勢已撲滅，無人傷亡。（圖／讀者提供）
這場火警發生在三民區九如一路446號，該處為知名飯店「人道酒店」的工地，當時裡面也沒有任何人，不知為何怪手突然起火，工地守衛於上述時地發現怪手因不明原因起火，火勢已撲滅，無人傷亡。
▲該處為人道酒店空地。（圖／讀者提供）
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