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柬埔寨治安差賺錢難　台越協會籲年輕人：留在台灣好好打拚

▲▼在台的越南籍不論是第一代、第二代，聚集慶祝77年國慶日。（圖／中華台越新住民關懷協會提供，下同）

▲▼在台的越南籍不論是第一代、第二代，日前有300人聚集慶祝77年國慶日。（圖／中華台越新住民關懷協會提供，下同）

記者鄧木卿／台中報導

國人受高薪利誘被當成豬仔騙到柬埔寨，過著非人待遇，不少嫁來台灣的越南女子說，越南緊鄰柬國，她們老早就知道柬埔寨的錢不但不好賺，還有治安風險，台灣人善良治安又好，她們非常感謝台灣能讓她們落地生根，呼籲台灣年輕人應該留在家鄉，好好打拚，不要被詐騙話術所騙。

▲▼在台的越南籍不論是第一代、第二代，聚集慶祝77年國慶日。（圖／中華台越新住民關懷協會提供，下同）

9月2日是越南77周年國慶，中華台越新住民關懷協會今年連續第5年舉辦「手牽手、愛永遠國慶活動」，內容包括慶祝典禮、新住民二代才藝表演及傳統服裝比賽，透過莊嚴隆重的國慶典禮，讓在台的越籍同胞重溫對母國的愛，透過越語歌曲、說故事、服裝文化溯源等方式，讓新二代能更加了解、喜愛母國文化，提升家長與孩子之間的連結與認同。

▲▼在台的越南籍不論是第一代、第二代，聚集慶祝77年國慶日。（圖／中華台越新住民關懷協會提供，下同）

中華台越新住民關懷協會副理事長謝瑞珉表示，過去2年因為疫情，改變了生活模式及心理的起伏，這次吸引300人參加，包括在台新住民、新住民二代、越籍學生、越籍移工等，希望透過此次的活動，再次凝聚力量，彼此互相扶持，未來更會持續投入公益、職業訓練課程、創業就業輔導等活動。

▲▼在台的越南籍不論是第一代、第二代，聚集慶祝77年國慶日。（圖／中華台越新住民關懷協會提供，下同）

一名嫁來台灣10多年的越南籍配偶表示，最近有很多台灣人被騙去柬埔寨從事詐騙，有些平安歸來，更多的是受到虐待，其實她們在越南早就知道柬埔寨根本沒有那麼好賺錢，治安也不好，台灣人非常善良，治安也安定，所以她們才喜歡到台灣，感謝台灣政府給她們機會，可以在這裡落地生根，她們希望台灣年輕人不要相信詐騙集團的話術，留在台灣好好打拚，共同打造美好的未來。

▲▼在台的越南籍不論是第一代、第二代，聚集慶祝77年國慶日。（圖／中華台越新住民關懷協會提供，下同）

根據內政部統計，目前在台灣有30多萬越南人，包括21萬移工、11萬越南配偶、近2萬的學生，其中人數每年逐漸攀高的新住民，在台灣已漸漸形成不可忽視的一群。

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