「男人不囉唆」警要酒測...高雄豪邁男用力吹　數據一出芭比Ｑ了

▲尤姓男子（右）大方接受酒測。（圖／記者陳宏瑞翻攝）

記者陳宏瑞／高雄報導

高雄市一名尤姓男子（57歲）8月31日晚間10時許，和朋友聚餐喝酒後，開車上路，路上不勝酒力竟直接在街口呼呼大睡，警方獲報到場叫醒他後，見他一臉酒容，向他表明要進行酒測，員警對他講解相關規定時，尤男還帥氣的說「男人不囉唆啦！」沒想到酒測值是0.56毫克，當場被上銬逮捕。

▲尤男不勝酒力在車上昏睡。（圖／記者陳宏瑞翻攝）

仁武分局仁武派出所員警是在8月31日晚間10時許，獲報有一台轎車停在仁武區文館路與文學三街口，車上駕駛昏睡不醒，警方獲報後隨即趕往，一靠近車旁就從駕駛座聞到酒味。

員警不斷以手電筒強光照射試圖喚醒尤姓駕駛，尤男驚醒後還未回神就將車門開啟，向警方表示晚間與友人參加宴席有飲酒，駕車返家途中因不勝酒力直接在車上睡著。

員警隨即表明要對尤男酒測，在說明相關權利義務和規定時，尤男還嫌員警講太多、太久，直接說「男人不囉唆啦！」，員警見他這麼爽快答應，馬上進行酒測，沒想到尤男第一次還吹不出數據，幾經折騰才順利酒測，結果酒測值高達0.56毫克，警方隨即依現行犯上銬逮捕，懊悔的尤男不斷說自己是貪杯誤事，全案依公共危險罪移送臺灣橋頭地檢署偵辦。