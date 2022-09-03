軒嵐諾進入台灣東部海域！凌晨2：30發陸警　北台「4縣市」防暴雨

記者閔文昱／綜合報導

中央氣象局2日深夜表示，中度颱風軒嵐諾23時的中心位置在北緯22.3度，東經124.7度，即在鵝鑾鼻的東方約 390 公里之海面上，目前暴風範圍已經進入巴士海峽台灣東南、東北部海面，若此颱風行徑無特殊變化，氣象局預計於3日凌晨2時30分發布海上陸上颱風警報，並於晚間7時許觸陸，範圍包含台北市、新北市、基隆市及宜蘭縣。

根據氣象局資料，軒嵐諾2日23時30分中心位置在鵝鑾鼻的東方約390公里之海面上，以每小時9轉15公里速度向北進行，近中心最大風速每秒 45 公尺（約每小時 162 公里），相當於 14 級風，瞬間最大陣風每秒55公尺（約每小時 198 公里），相當於16級風，七級風暴風半徑250公里，十級風暴風半徑100公里。

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▲台灣3日降雨趨勢。（圖／氣象局直播）

氣象局表示，目前軒嵐諾暴風範圍有逐漸擴大趨勢，預計最快將在3日凌晨2點30分發布陸上颱風警報，目前暴風範圍已經進入巴士海峽台灣東南、東北部海面，未來將逐漸在北台灣的基隆、新北以及宜蘭造成威脅，提醒民眾留意。

至於降雨情況，新竹以北山區、台北山區以及宜蘭山區2日累積雨量都來到180到200毫米左右，3日清晨北台灣降雨持續，中南部降雨也有增多趨勢；上午開始，北台灣和中南部山區整體雨勢將更為明顯，並持續至3日晚間，直到4日下半天颱風逐漸遠離，雨勢才會開始減緩。

▲軒嵐諾2日晚間11點30分最新位置及路徑預測。（圖／氣象局）

氣象局指出，以目前浪高觀測來看，除了小琉球、鵝鑾鼻，其他各海域浪高都來到1.5公尺以上，尤其是在馬祖和富貴角已經觀測到有4公尺以上的浪高，而在台東以及富貴角過去8小時也有觀測到長浪的現象。

氣象局提醒，受颱風外圍環流影響，台灣西半部、東北部、東部沿海空曠地區及澎湖、馬祖、蘭嶼、綠島易有9至11級強陣風，金門及西半部內陸地區亦有較強陣風；3日下午起蘭嶼將有10至12級強陣風。另外，東南部地區3日也有焚風發生的機率，4日東南部及東部地區亦有焚風發生的機率，請注意。