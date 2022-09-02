帶小一女兒上課！爸爸趕上班「突接班導電話」：送錯學校了

▲大陸上海市一名周爸爸日前將就讀國小一年級的女兒送錯學校，最終女童在當地派出所員警的協助下，平安回到原本就讀的國小。（圖／翻攝自微博／人民網）

圖文／CTWANT

揮別漫長的兩個月暑假，許多孩子都要在開學日當天返校上課。不過大陸上海市昨（1日）有一名周爸爸，將剛升上國小一年級的女兒送錯學校，事後女童在當地派出所員警的協助下，才平安回到原本就讀的國小。消息一出，掀起熱議。

綜合陸媒報導，上海市奉賢區一名周爸爸，昨日將剛升上國小一年級的女兒送到學校後便匆匆趕去上班，未料該名周爸爸隨後卻接到女兒國小班導的電話，稱他將女兒送錯學校。

之後周姓女童在當地派出所員警的協助下，順利回到原本就讀的國小。而周爸爸對此則表示，自己之所以會將女兒送錯學校，是因為女兒就讀的國小，和原本送錯的那間僅只有相隔一條街的距離。

消息曝光後，引起討論，有網友表示「如果換作是媽媽的話會不會都是指責聲音」、「從此女孩進錯的這個班，流傳著一個神話：有一個女同學上了一天學就不讀書了」、「這就是為啥老婆總生丈夫的氣」、「這個家長回家完蛋了」、「從小到大我爸都不知道我幾年幾班」。

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