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職場菜鳥求問「辦公室誰是好人」　網點名4類人：最好閃遠一點

▲開會,會議,職場,公司,辦公室.。（圖／取自免費圖庫Pexels）

▲菜鳥問辦公室怎看「誰是好人」，眾人舉出4類人要注意。（圖／取自免費圖庫Pexels）

網搜小組／趙蔡州報導

每間公司的辦公室文化都不一樣，對於一名剛出社會或剛入職的菜鳥來說，如何適應相當重要。有網友在批踢踢上詢問，他日前第一天上班，發現辦公室似乎有派系，好奇要怎樣才能分辨「誰是好人」，貼文一出立刻引發網友熱議。

原PO在批踢踢表示，他日前第一天到辦公室上班，察覺到辦公室裡面似乎有派系問題，讓他非常苦惱「怎麼樣才可以分辯誰是好人啊」、「辦公室怎麼樣看人最準」。

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▲▼上班,聊天,幹話,廢話,八卦,喝咖啡,開會,提神。（圖／翻攝自pixabay）

▲網友表示，「會一直問八卦的最好要小心」。（圖／翻攝自pixabay）

貼文一出引發網友熱議，有人說「好人在辦公室裡可能不存在」、「你影響到他利益，再好也變壞人」、「通常就是自閉，多做事少講話的比較好人，但好人通常活不久」、「會把工作認真完成的人」、「辦公處無好人+1，所以我超討厭辦公室生活」、「比起分辨誰是好人 先讓自己別變成G8人」。

網友也點出應該注意的4類人，包含「愛聊八卦」、「愛推託工作」、「會私下中傷別人」、「經常拍主管馬屁」等，有人說「會聊八卦的最要注意」、「會一直問八卦的最好小心」、「把工作推給你的人最雷」、「一直閃工作的人要注意，哪天工作就到你頭上」、「會把私下對話拿來公眾糗你的，基本上就閃遠一點」、「會跟你講別人怎樣的都是壞人，屢試不爽」、「看誰最常跑去跟主管拍馬屁的，不要得罪他呵呵」。

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