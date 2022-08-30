電子公司老闆Switch一借2年！友人討不回怒告侵占　免囚代價曝

▲高雄一名電子公司老闆向友人商借Switch主機和8片遊戲光碟，一借就是2年，友人幾經催討都要不回，氣得怒告侵占。（圖／示意圖，與本案無關／路透）



記者林冠吟／高雄報導

高雄一名鍾姓電子公司老闆，2019年時向陳姓友人借用Switch一台，和8片遊戲光碟片來玩，未料鍾男這一借就是2年，友人幾經催討都無法要回Switch，過程中鍾男甚至還謊稱自己出國，被友人發現後決定怒告侵占。高雄地院審理後，依侵占罪判處鍾男有期徒刑3月，得易科罰金。

起訴書指出，經營電子公司的鍾姓男子，2019年時向陳姓友人商借了一台Switch主機，和包含精靈寶可夢、瑪莉歐賽車、瑪莉歐奧德賽、瑪莉歐聚會派對等8片遊戲片遊玩，不料，鍾男這一借就是2年，事後鍾男竟還拒絕將Switch和遊戲片還給友人，這也讓友人見自己多次討回遊戲機不成，氣得怒對鍾男提告侵占。

友人也向檢警怒指，自己多次向鍾男討要遊戲機，鍾男總是藉故拖延，甚至還騙他說當天要搭飛機出國，但事實證明鍾男當天根本沒有搭飛機出國，他在忍無可忍之下，才決定怒對鍾男提告侵占。

高雄地院審理後也指出，審酌鍾男利用向陳姓友人借遊戲機和遊戲光碟的機會，竟將遊戲機占為己有，侵害友人財產權益，惟衡量鍾男坦承犯行，但至今未與友人達成和解，也未將遊戲機和遊戲光碟返還給友人，除依侵占罪判處陳男有期徒刑3月，得易科罰金外，也將鍾男目前仍持有在手上的遊戲機和遊戲光碟全數沒收。

換算下來，鍾男要是不想坐牢，就得繳交9萬元的罰金，根本可以直接新購9台Switch遊戲主機，和無數片遊戲光碟。全案仍可上訴。