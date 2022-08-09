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社會 社會焦點 保障人權

偷看前妻信件「當證物交給法官」　退役軍人刑民事雙輸下場慘

▲▼ 情書,手寫信,信件 。（圖／取自免費圖庫pixabay）

▲曾姓退役軍人偷看前妻的信件、還拿來當成在法庭上反咬前妻的證據，前妻怒告侵占並求償，法官判曾男刑民事皆輸。（圖／取自免費圖庫pixabay）

記者蔡怡萍／高雄報導

高雄曾姓退役軍人與蔡姓前妻離婚後，擅自拆閱稅捐稽徵處寄給前妻的節稅通知，進而得知她名下擁有土地，還將此內容呈交給法院當成與前妻打官司的證據使用，前妻認為曾男偷看她的信、還成為自己官司不利的證據，另對曾男提告並求償6萬元，橋頭地院依侵占罪處曾拘役55日，可易科罰金，並且需賠償前妻2萬元，不得上訴。

蔡女主張，與曾男離婚後她就搬離左營的住處，但沒有特別去更改文書寄送地址，2020年6月，高雄市稅捐稽徵處將節稅通知寄到該址後，前夫不僅沒有轉交給她、無視上面註記著「非收件人請勿拆閱」，就逕自打開偷看內容，而得知她名下擁有土地的資訊，甚至還把偷看得來的訊息拿來當成跟她打民事官司的呈堂證供，讓她相當氣憤，認為侵害她的隱私權，造成精神上痛苦，於是另外對前夫提出侵占告訴，並請求6萬元損害賠償。

曾男則表示，該節稅通知並非重要信函，僅為愛心的通知，其內容並無前妻房地產之房屋建號、土地地號及財產資料，並未侵害隱私權。同時也強調，前妻並未提出精神科診斷書或醫療費用收據，或者因未轉交信函、導致延誤申報減稅等書面證據，前妻請求損害賠償只是空口說白話。

橋頭地院審後認為曾男無故拆閱前妻信函、另作為與前妻間返還不當得利訴訟案件的資料，而將該信件侵占為已有，依涉犯侵占及無故開拆他人封緘信函罪，處拘役55日，可易科罰金5.5萬元。

民事方面，法官認為曾男行為使前妻精神上受到折磨，衡量雙方財產總額、收入等，曾男應在合理範圍內賠償前妻2萬元，全案定讞。

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