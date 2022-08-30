iPhone 14 Pro鏡頭升級　郭明錤：大立光等供應商受惠

▲郭明錤指出，iPhone 14 Pro鏡頭升級將使大立光等供應商受惠。（示意圖／記者吳珍儀攝）



記者吳珍儀／綜合報導

蘋果公司即將推出iPhone 14系列，天風國際分析師郭明錤表示，iPhone 14 Pro 機型超廣角相機將由 iPhone 13 Pro 1.0µm升級到1.4µm，連帶包括音圈馬達（VCM）、CCM（相機模組）等在此次升級中成本漲幅最大，可望帶旺大立光 （3008）等供應商營運。

郭明錤指出，受益於iPhone 14 Pro超廣角相機規格升級與Pro機種的出貨比重增加， iPhone 14 Pro與iPhone 13 Pro相較，超廣角相機VCM出貨量、產值同比增長25~30%與65~70%，Minebea和大立光是VCM供應商，出貨比重分別為60~70%和30~40%，為顯著受益者。

投資人普遍擔憂在大立光在今年下半年的毛利率受到VCM出貨量提升影響，但因大立光的VCM的單價 （年增加約45% ） 與出貨量（年增加約60%）均提升，且VCM出貨有利於鏡頭垂直整合，故大立光VCM事業利潤將有顯著改善。

大立光在iPhone 14 Pro的超廣角相機VCM供應比重提升至30~40% (vs. iPhone 13 Pro的20%)。

Minebea與大立光的VCM上游供應商亦顯著受益，包括Shinwa Seiko （信和精工）與鉅祥。