選擇障礙！iPhone 14 Pro還有這新色　兩款實機影像流出

▲iPhone 14 Pro新色。(圖/取自theapplelab)

記者陳俐穎/綜合報導

在蘋果 9 月 7 日發布會上預計會發布iPhone 14系列,這次也預計會出現全新的配色,除了目前盛傳的紫色之外,外國部落客Apple Hub也在推特上透露iPhone 14 Pro的顏色選擇,包括深藍色選擇。

先前iPhone 14 Pro‌模型機的照片在微博上瘋傳,顯示有金色、石墨色和銀色選項,這幾個顏色與前幾代相似。不過圖片中也出現兩個新色,深紫色和藍色。而最新的圖透也看到有紫色與深藍色加入,可能性增大。

而Apple Hub也發布了一段影片,影片中可以看到紫色與藍色的模型機,機身色彩似乎可以跟著光線改變,透露出不同的光影變化。先前也有傳言指出, iPhone 14 Pro 的外殼可能用獨特材質製成,可根據照明條件改變色調。

而先前其它模型機中也能看到,金色和紫色機型邊緣的線條呈現白色,與手機邊框形成對比,這與前幾年的 iPhone 不同。

The iPhone 14 Pro is expected to feature two new colors: Purple and a new Blue! Which one would you get? #iPhone14Pro pic.twitter.com/exJqE0n1Uh