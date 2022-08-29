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選擇障礙！iPhone 14 Pro還有這新色　兩款實機影像流出

▲iPhone 14 Pro新色。（圖／取自theapplelab）

▲iPhone 14 Pro新色。（圖／取自theapplelab）

記者陳俐穎／綜合報導

在蘋果 9 月 7 日發布會上預計會發布iPhone 14系列，這次也預計會出現全新的配色，除了目前盛傳的紫色之外，外國部落客Apple Hub也在推特上透露iPhone 14 Pro的顏色選擇，包括深藍色選擇。

先前iPhone 14 Pro‌模型機的照片在微博上瘋傳，顯示有金色、石墨色和銀色選項，這幾個顏色與前幾代相似。不過圖片中也出現兩個新色，深紫色和藍色。而最新的圖透也看到有紫色與深藍色加入，可能性增大。

而Apple Hub也發布了一段影片，影片中可以看到紫色與藍色的模型機，機身色彩似乎可以跟著光線改變，透露出不同的光影變化。先前也有傳言指出， iPhone 14 Pro 的外殼可能用獨特材質製成，可根據照明條件改變色調。

而先前其它模型機中也能看到，金色和紫色機型邊緣的線條呈現白色，與手機邊框形成對比，這與前幾年的 iPhone 不同。

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