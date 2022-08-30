囂張警「天天站崗」逼老闆辭退女員工　枋寮分局粉專被洗版

記者葉國吏／綜合報導

律師李菁琪在臉書粉絲專頁曝光一支監視器影片，指出屏東枋寮分局員警因不滿一家網拍公司，其中女員工先生有毒品前科，竟然威脅老闆辭退女員工，還威脅「天天來站崗讓你這間沒生意！」監視器畫面曝光後也引起兩派網友討論，屏東縣政府警察局、枋寮分局的臉書專頁也被網友洗版。

▲屏東警員威脅業者，若是不辭退女員工，「我就閒閒來給你亂一下」。（圖／律師李菁琪授權提供）

律師李菁琪文中透露，由於這間網拍倉庫是台一線車禍熱點，警方常常為了方便，跟店家調閱監視器畫面。8月16日，警方看到一名毒品前科男子騎車載女員工來上班，當場進行搜身，但並沒有搜到任何可疑物品。怎料隔天，警方又來調閱監視器，稱要看店內是否有毒品交易，並要求老闆辭退女員工。

影片中可見，員警直接告訴老闆：「你不能請她（女員工）啦！歹人啦！不然我介紹別人，我會騙你？（否則）我每天都來站崗，讓你們這間沒生意！」老闆無奈回了一句「反正我們這裡也沒做生意...」但警員繼續教訓「阿他就有在做違法的阿（老公有前科），阿你知道還請這種的？請鬼開藥單？」

▲枋寮分局被洗版。（圖／翻攝臉書）

李菁琪認為，先不論先生有前科到底跟太太有什麼關係，「就算員工本人有前科，也不該這樣阻礙更生人求職吧！」對此有網友贊同李菁琪言論「好警察很多，老鼠屎也是有」、「都不能給更生人機會，那社會只能很多搶劫與暴力事件了唷」；不過也有網友認為「目前就一面之辭也沒影片，事由也很牽強」、「先不批評警察 但是感覺做法可以更好」。

屏東縣政府警察局、枋寮分局的臉書專頁也因問被網友留言洗版「安捏歹跨啦」、「員警而已就好大的官威，分局長要不要帶著這位偉大的員警出來解釋一下，還是乾脆分局長換這位員警當好了。」對此枋寮警分局29日深夜發出聲明，表示經過調查確認員警用詞不當，讓當事人感受不佳，將會進行行政懲處並加強教育訓練。