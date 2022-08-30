刺青哥驚覺「下體流綠膿」爆氣　飆三字經逼問醫師：我要找誰算帳

▲歸家豪分享誇張案例，稱有一次被病人飆髒話逼問，讓他一度啞口無言...（圖／翻攝自《醫師好辣》）

記者柯沛辰／綜合報導

台灣性觀念逐漸開放，但性病防治觀念仍相當有限。北部一名20歲男子日前性事後，出現綠色流膿、小便灼熱等症狀，嚇得趕緊就醫，不料確診是淋病，竟逼問醫生「我要找誰算帳？」當下醫生啞口無言，只能請男子回想接觸者，沒想到對方語出驚人，讓他當場傻眼。

泌尿科醫生歸家豪近日在電視節目《醫師好辣》分享一起奇特個案。他表示，夏天淋病案例多，一名20歲男子前來求診，稱小便時流出綠色濃液，還伴隨灼熱感。當下他聽完以後，直覺是淋病，因此請對方進行抽血和尿液檢查，等到下週再來回診。

歸家豪說，男子回診時得知確診淋病，氣得狂飆國罵，還當場反問一句「醫生，你告訴我！我是幾月幾號得的？」當下他見男子刺龍刺鳳、全身布滿刺青，也不太敢怠慢，便客氣又小心翼翼地說，「基本上，感染後3天到7天內接觸的對象都有可能...」

男子聽完又飆了一句國罵，接著說「我天天跟不同的人，你不給我一個明確的答案，我是要去找誰算帳？」歸家豪摸摸鼻子，又複述一次「3天到7天內接觸的對象都有可能...不然3天到7天內的人都帶回來檢查」，沒想到男子氣得跳腳，丟下一句「我一次是能帶這麼多人回來喔？」隨即憤憤然離去，讓他當場傻眼。

「淋病」是一種常見的性病，病原體是奈瑟氏淋病雙球菌，主要傳染途徑是性行為接觸帶有致病菌的黏膜分泌物，通常有2到7天的潛伏期，感染區域位在泌尿道與生殖系統，可能因其它體位導致口腔、喉嚨、肛門和直腸或眼睛黏膜感染，也可能透過沾有分泌物的毛巾或衣被傳播。

症狀部分，男性包含小便疼痛、燒灼感，可能流出黃色或黃綠色的膿狀分泌物；女性則可能出現白帶、分泌物增多的情況最為常見，嚴重則會有頻尿、尿道灼熱，甚至引發尿道炎或子宮頸炎。由於女性患者初期僅會出現分泌物增多現象，容易延誤就醫時機。

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