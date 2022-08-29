不讓俄國人趴趴走　歐盟擬「中止俄羅斯簽證協議」

▲ 歐盟此舉將會讓俄羅斯人取得簽證的難度增加，且費用更高。圖為芬蘭赫爾辛基機場。（示意圖／達志影像）

記者詹雅婷／綜合報導

俄烏戰爭開打超過185天，多國接連針對俄羅斯祭出制裁。歐盟外長也即將召開會議，討論批准暫停歐盟與莫斯科政府簽署的簽證便利協議，限制發放旅行許可證數量。

綜合金融時報等報導，此舉儘管不會全面禁止俄羅斯公民入境，但將造成俄羅斯人取得申根簽證時，需要更多文件、更加昂貴，且會大大增加等待時間。歐盟官員直言，「俄羅斯遊客在我們的城市閒逛是不合適的……歐盟必須向俄羅斯人民發出訊號，那就是這場戰爭是不行的，也不可接受。」

另名官員透露，在今年底之前，歐盟的目標不僅僅是中止協議，也將取消現階段俄羅斯公民申請任何一種歐盟簽證的優惠待遇。歐盟各國外長將於30日在捷克首都布拉格（Prague）舉行會議，預計將針對相關議題給予政治支持。

不過歐盟成員國對於發放俄羅斯簽證的作法並不相同，目前捷克、波蘭以及波羅的海三小國（愛沙尼亞、拉脫維亞及立陶宛）已停止向俄羅斯民眾發放簽證，僅必要旅行不在此限，但還是有其他成員國繼續發放旅遊簽證，這也代表俄羅斯人仍然可以在申根免護照區內自由行動。

而德國等國家則是堅持全面禁止的做法是錯誤的。歐盟外交和安全政策高級代表波瑞爾（Josep Borrell）認為，禁令並不是個好主意。