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多管齊下催生有效！台東加碼生育津貼　新生兒人數超越去年同期

▲▼台東縣政府自今年元月起調升生育津貼，第一胎補助由原本1萬元調升至3萬元。（圖／台東縣政府提供，下同）

台東縣政府自今年元月起調升生育津貼，第一胎補助由原本1萬元調升至3萬元。（圖／台東縣政府提供，下同）

記者王兆麟／台東報導

為鼓勵生育、減輕新生兒家庭經濟負擔，台東縣政府自今年元月起調升生育津貼，第一胎補助由原本1萬元調升至3萬元，也推出免費到宅育兒指導等多項社會福利，在多管齊下政策加乘，結果催「生」有效，根據縣府民政處統計數據，今年1月至7月之新生兒出生數計757人，較去年同期統計數計732人，增加25人，顯見加碼政策確有成效。

縣長饒慶鈴表示，人口是一切紅利的基礎，自上任以來便積極建置完善的生養育規劃，台東縣去年總出生人數只剩1316人，少子化問題日益嚴重，由於縣府近年開源節流有成、財政維持績優，不僅在110年度政府財政考評獲得全國第二、債務管理全國第一，更達到17年來負債最低，因此，縣府將開源節流的經費挹注更多社會福利、醫療及教育等計畫，其中，包含今年1月1日起即大幅加碼的生育補助，將第一胎補助提高至新台幣3萬元、雙生以上及第二胎（含以後）每胎補助新台幣3萬6千元，為全國補助最多的縣市之一。

▲▼台東縣政府自今年元月起調升生育津貼，第一胎補助由原本1萬元調升至3萬元。（圖／台東縣政府提供，下同）

同時推出經濟弱勢產婦坐月子餐、免費到宅育兒指導，表達縣府重視與關懷產婦媽媽及寶寶的心意。

另外，也推出經濟弱勢產婦坐月子餐、免費到宅育兒指導，表達縣府重視與關懷產婦媽媽及寶寶的心意；另搭配幼兒專責醫師制度、24小時兒科專門急診醫師、全國首創的類公共化政策讓公私托收費一致等，期盼建構安心懷孕、願生能養的友善環境，對提升台東縣出生人口有所助益。

民政處指出，根據台東縣內戶政事務所資料統計，今年1月至7月新生兒出生數計757人，較去年同期統計數計732人，增加25人，顯見加碼政策確有成效，希望在未來，能持續讓民眾有感於經濟及育兒負擔的減輕，並進一步提升縣民生養的意願，亦有助於增加台東縣的出生人口數。

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