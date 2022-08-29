22歲原鄉女蛇頭抓到了！騙部落8親友赴柬埔寨　獵豬仔價碼曝光

▲屏東一名女子仲介台人到柬埔寨，並從中收取高額報酬，遭檢方羈押禁見。（資料照／記者許靖騏攝）

記者陳崑福、陳韻如／屏東報導

屏東地檢署日前接獲情資，稱有詐欺集團透過通訊軟體Instagram發佈不實海外高薪徵才廣告，家屬也陸續向屏東縣警居報案，地檢署隨即成立專案小組蒐證，並於22日複訊多名被害人家屬後，於26日拘提一名陳姓女子到案。經查，陳女共仲介了7、8名台人到柬埔寨，並收取高額報酬，檢方訊後也於28日凌晨向法院聲押禁見獲准。

經查，陳女於日前透過IG發佈海外高薪徵才廣告，誘使國人前往柬埔寨從事詐欺工作。檢方獲報後立即展開調查，並於22日複訊多名被害人家屬後，指揮屏東縣刑大、南打偵八隊、枋寮、里港及內埔分局23日複訊數名被害人，並掌握被告陳女將於27日入境返國，檢方也隨即在她入境時將人拘提到案。

檢方調查，22歲的陳女為屏東原住民，負責在柬埔寨招募幹部，而她專騙同鄉原住民前往柬埔寨，一共仲介了7、8名台人到柬埔寨，一個人頭就能獲取1千美元的報酬。

不過，因近日柬埔寨警方也開始展開調查，陳女才於27日搭機返台，而同一批返台的16人當中，還有3人被查獲為通緝犯，當時陳女就藏身在這16人當中，企圖以被害人的角色躲避警方查緝，但終究無法逃出警方法眼，而遭到逮捕。

檢方訊後認定她涉有參與犯罪組織、刑法第297條之以詐術使人出中華民國領域外，及人口販運防治法第32條等犯罪嫌疑重大，且有事實足認為有勾串共犯、證人及湮滅證據之虞，遂於28日凌晨向屏東地院聲請羈押禁見獲准，全案目前正積極偵辦中。