照片曝光！美軍2巡洋艦通過台灣海峽　第七艦隊證實

▲美軍第七艦隊證實,巡洋艦「昌塞勒斯維號」及「安堤坦號」於當地28日通過台海。(圖/翻攝自第七艦隊官網)

記者詹雅婷/綜合報導

路透獨家披露,美國海軍兩艘巡洋艦通過台灣海峽,是美國眾院議長裴洛西訪台後首見。對此,美軍第七艦隊發聲明指出,巡洋艦「昌塞勒斯維號」及「安堤坦號」28日通過台海,展現美國對自由開放印太地區的承諾。

依據第七艦隊的聲明,昌塞勒斯維號(USS Chancellorsville)與安堤坦號(USS Antietam)於當地時間28日依據國際法通過台灣海峽,美軍在國際法允許的任何地方飛行、航行與執行任務。

CNN指出,這是裴洛西(Nancy Pelosi)訪台引發緊張情勢加劇之後,美國海軍首次在台海航行。台灣海峽平均寬度約180公里,把台灣與中國大陸分隔開來。路透社指出,這類行動通常持續約8至12小時,並受到中國軍方密切監控。

The @USNavy's #USSAntietam and #USSChancellorsville are conducting a routine Taiwan Strait transit August 28 (local time) through waters where high seas freedoms of navigation and overflight apply in accordance with international law.



Read more here:https://t.co/3nIGSmuWsh pic.twitter.com/lTbVpn4U8g