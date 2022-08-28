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快訊／仇警網紅道歉了！照片文章全刪除：接受師大開除我

快訊／仇警網紅道歉了！照片文章全刪除：不再攻擊任何職業

記者鄒鎮宇／綜合報導

台南殺警案掀起外界討論，但沒想到一名22歲吳姓Youtuber在臉書發出仇警言論，嗆2名殉職員警「被砍死是活該」，台南警察局得知後表示將嚴辦，吳男28日也在爸爸的陪同下去警局做筆錄。對此，吳男28日晚間發出道歉聲明，向死者家屬致歉，「承諾日後會謹言慎行，不再用惡毒言論攻擊任何警察及職業」。

吳男道歉聲明如下：

本人近日對警察的惡意評論，嚴重傷害不幸死於砍警案的兩位警察家屬，因此本人在此向死者家屬致歉，承諾日後會謹言慎行，不再用惡毒言論攻擊任何警察及職業。

同時，本人對戴資穎的球技批評，以及台大學生墜樓案還有論文案，所做出的不當評論，我也在此向各位致歉，發誓日後不再隨意對時事作評論。

日後本人會將該粉專改名，並且保證不再做惡毒評論，而本人今天下午也和我的爸爸媽媽一起到台南二分局投案，在吳姓警員的陪同下已順利完成筆錄，事後本人願意接受司法懲處，若師大校方有意開除學籍，本人也願意接受。

最後，本人再次向社會大眾及死者家屬深深致歉。


網友看完紛紛留言，「笑死，不是在邱看不起警察，秒低頭欸。只會嘴炮好沒用，光速被打臉不覺得可笑嗎」、「支持警方不接受道歉」、「看了他在YOUTUBE發的影片，批評孕婦&憂鬱症患者&技職生&彈吉他的人....之類的發言，覺得他不可能會真心道歉的，感覺只是在敷衍而已」、「爸爸好可憐」、「你最該道歉的人是你父母，他們把你養那麼大，你卻還要他們為你的罪過一起賠不是」、「你爸媽真可憐，明明是你做錯事，還要陪你一起丟臉，記得改過自新好好孝順父母」。

針對此案，台南二分局副分局長李忠憲28日說明，這名22歲的吳姓網紅在父親陪同下，於16時許抵達二分局，偵訊時間約1小時後離去。而吳男涉嫌刑法140條妨害公務罪嫌，另外凃員等殉職員警家屬對吳男提告312條妨害名譽罪嫌，警方將依2罪嫌函送台南地檢署偵辦。

據了解，吳男係師大數學系3年級學生，他對臉書所PO文內容坦承係針對台南殺警事件提出他自己的想法及抒發情緒，他疑有「仇警」的立場，惟為何吳男會仇警，則未說明。

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