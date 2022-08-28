長髮名媛迷倒一票北約官員！　真實身份竟是「俄國間諜」臥底10年

▲ 科洛波娃成功騙倒一票官員。（圖／翻攝自推特）

記者陳宛貞／綜合外電報導

荷蘭調查性新聞組織Bellingcat報告披露，一名貌美的俄羅斯女間諜冒充成名媛，以假身份誘騙一票官員，成功深入北約（NATO）長達十多年，直到記者揭露俄國情報機構的龐大漏洞，她的身份才被揭穿。

Bellingcat創始人希金斯（Eliot Higgins）及調查員格羅澤夫（Christo Grozev）26日發表報告指出，俄軍情報機構格魯烏（GRU）祕密間諜科洛波娃（Olga Kolobova）使用拉丁美洲珠寶設計師名媛瑪麗雅（Maria Adela Kuhfeldt Rivera）的身份，與義大利北約官員結下深厚淵源。

科洛波娃是一名俄國軍官的女兒，早在2006年就開始冒充瑪麗雅的身份生活，自稱是由德國父親和秘魯母親生下，在秘魯出生，但在莫斯科被遺棄，由養父母撫養長大，後來在歐洲各地旅行，2010年移居羅馬，之後又前往巴黎，註冊自己的珠寶公司，2012年回到義大利，嫁給一名俄裔厄瓜多男子，但稱丈夫隔年因病猝逝。

她後來搬到拿坡里，開了一家高檔珠寶精品店，並透過加入慈善組織與該城菁英人士來往，例如獅子會，這是她接近北約官員的計畫一環。她很快就開始參加許多社交活動，迷倒一票高層官員，也和幾名成員發展戀情，包括北約軍官、美國海軍僱員。

但當Bellingcat在2018年揭露她的真實身份，她營造的假象隨之瓦解。調查發現，GRU諜報技術存在一個明顯漏洞，該組織近十年來提供間諜的護照編號實際上是連續的，因此記者只需追蹤過去曝光的間諜護照編號，就能找出其他臥底人員。

瑪麗雅和其他許多持這類護照的人員在身份敗露隔天便訂了前往莫斯科的單程機票，回到俄國。經過長時間調查，她才被確認為俄國公民科洛波娃，荒謬的是科洛波娃在WhatsApp上使用的頭貼照就是瑪麗雅臉書帳號的頭貼照。調查還揭露她過去透過知名廉價零售商Aliexpress購買廉價仿製珠寶，偽裝成高檔奢侈品。

根據護照紀錄，現年40歲的科洛波娃從2018年拿坡里任務結束後就不曾離開俄國，但她能成功回到俄羅斯及長年來的間諜活動都突顯北約和西方情報機構的嚴重安全問題。

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