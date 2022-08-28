獨 ∕登馬崙山遇大雨喝酒保暖　錯誤示範！2男無法下山急求援

▲兩名禦寒酒醉的山友，在涼亭內無法下山待援 。（圖／記者哈勇嘎奧翻攝）

記者哈勇嘎奧／台中報導

來自台南的8人登山隊，27日前往臺中市和平區的谷關七雄馬崙山登山，午後山區下起傾盆大雨，兩名山友為了禦寒躲在5.2公里的涼亭內喝酒，結果不勝酒力昏睡在涼亭內，兩名山友見狀留下來陪伴他們，但天黑後山區溫度遽降，怕酒醉山友會有失溫情形，立即打電話向警方報案協助。

▲ 山友酒醒後髓搜救人員慢慢下山。（圖／記者哈勇嘎奧翻攝）

臺中市消防局27日時18時26分臺中市消防局接獲報案指出，在馬崙山步道5公里處有來自台南的8人登山團（5男3女），其中二男性身體不適，張姓山友意識不清請求救援。消防局立即派出剛完成任務要返回的和平分隊、谷關分隊共4人再次出勤，由谷關分隊楊肇鋒小隊長帶隊前往救援。

搜救人員雖然疲憊，仍往馬崙山三角前進，在晚間21時24分到達5.2K處涼亭接觸到兩名患者，發現患者全身酒味，生命徵象穩定、意識清楚，給予水糧補充後，協助緩慢往登山口移動。28日00時05分抵達馬崙山登山口，一行人自行離去。

資深的搜救人員表示，登山應儘量避免喝酒，防止熱量流失容易產生失溫現象，此事件是不正確的作法，山友登山時應充分準備禦寒衣物或雨具，不應當飲用含有酒精成分的飲料，很容易讓山友意識不清發生危險。