做專案太慢！主管狂盯「默默開職缺」　她嚇壞求救…網曝1招過超爽

▲主管經常嫌原PO做專案速度太慢。（示意圖／記者鄺郁庭攝）

記者朱祖儀／綜合報導

職場上有許多眉角要注意，如果發現主管有這個舉動，該怎麼辦呢？一名女網友表示，最近才剛到職沒多久，有時候工作進度會比較慢，結果就被主管盯上了，且在她交專案當天，主管還開出她目前工作的職缺，似乎想要將她開除，不知道該怎麼處理。不少網友表示，「就等資遣啊，還有錢拿」。

原PO在「Dcard」發文表示，她到這間公司才不到半年時間，工作量滿大的，需要一點時間才能上手，所以她工作進度有時候會比較慢。最近剛好碰到原本負責專案的主管請產假，大主管似乎覺得壓力有點大，就不斷來催促進度，要求她再做快一點，之前甚至還說整間辦公室因為她的緣故，大家壓力都很大，要求她跟上資深同事的進度。

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前陣子來了一名新的小主管，大主管還要求對方，針對執行專案速度的問題約談原PO。不過當時2人溝通不順利，最後不歡而散。過了約1個禮拜，她終於交出專案，沒想到卻在人力銀行上面發現，公司開了她目前工作的職缺，其他同事發現後也跑來關心。

原PO見狀便決定約小主管當面談談，想知道對方是不是想資遣她，不過對方沒有正面回應，僅稱如果這個月專案又是在期限後才交出來，就該思考是否不適合這份工作，但沒有準確指出開除時間，讓她聽了有些疑惑，「這樣意思是不是就是找到人就要請我離開，現在只是還沒找到人，所以沒有請我離開的意思？」不知道是否要主動提離職，還是要靜靜地等待公司資遣。

▲原PO發現，主管默默開了職缺。（示意圖／取自免費圖庫Pixabay）

文章曝光後，網友紛紛回應「現實面的做法是開始面試下一家吧，大部分的台商不太愛資遣人，都愛用逼走的」、「等資遣啊，邊等邊找新工作，給垃圾薪水還想要高效率，換一個試試，保證過沒多久就離職～」、「等資遣費吧，我混了兩年，老闆還是不資遣我」、「擺爛等資遣，拿到非自願離職書去申請補助」、「等資遣，期間騎驢找馬，找到後直接離開」。

此外還有人分享，「我們公司有一個新人妹妹，來了後做事很慢、品質也不好，正常兩週做完的事拖了三個月，主管約談過她再不改善就資遣，從那次後我就看她電腦，常常在畫自己的作品集，工作的事不斷推拖都沒進展，又這樣多混了兩個月，目前還健在」。

但也有人認為，「想當初我進去時，人資關閉了我那個職位，後來有一天發現我那個職位又開啟來了，但我假裝不知道，也做好心理準備，結果原來只是多找一個來幫忙啊」、「開職缺=資遣你嗎？也許就是缺人要補啊？我待過的公司職缺從來沒關過」、「別緊張，我的職位公司沒停止招人過」。