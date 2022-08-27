獨／武界溯溪5失聯！尋獲2人曝求援情形　另3人仍待援中

▲台中清水區公所員工旅遊5人失聯，警消出動救援。（圖／民眾提供）

記者游瓊華、陳韻如／台中報導

台中市清水區公所26日舉行自強活動，共有24名公所員工參加，前往南投縣武界部落一線天健行，但是到了中午集合時間，卻有4名員工與1名領隊兼司機卻失聯。令人振奮消息稍早傳出，搜救人員尋獲其中2名員工，而2人透露，5人整夜均一起行動，今早分別出發求援，而被尋獲的2人因腳程較快，先走到溪邊才被搜救人員發現，所幸2人安全無虞。

據了解，清水區公所定期會舉辦自強活動，而26日一共24人前往南投武界健行，出發前還開心拍下大合照，而原本行程是要看水庫，但領隊突然提出，「該地美景是一線天」，一行人便改變路線前往一線天，豈料到了集合時間時，卻有4人以及當地九人座司機未返回集合點。

民政局指出，發現有同仁未歸後，遂立即商請熟悉山地狀況的部落居民、村長組織民間搜救隊伍，分頭入山尋找，民政局長吳世瑋也趕赴現場，協助指揮，除民間搜救隊伍外，台中市消防局也已派出8位同仁前往加入救援，包含出動特搜隊5人（攜帶水域救生裝備）、山搜隊3人，另外南投縣消防局搜救隊，也前往當地會合。

據民政局長吳世瑋表示，搜救人員於凌晨4時許在距離一線天下游大概7公里處尋獲腳印發現腳印。另外稍早也傳出令人振奮消息，台中市消防局表示，現場搜救人員於上午9時15分找到1人，9時48分找到1人，分別為柯O隆（50多歲）、顏O良（40多歲)，身體狀況均良好，但目前仍有3人失聯，現場搜救行動仍持續進行中。

據現場搜救人員表示，根據獲救的2人所述，這失蹤的5人整夜均一起行動，今早天亮後才分別出發求援，而顏、柯2人因腳程較快，先走到溪邊才被搜救人員發現，所幸2人身體狀況良好，安全無虞，而經了解，另外3人應也是平安無事，目前搜救人員正持續搜救當中。