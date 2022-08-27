明東北風到轉涼！　下週台灣東方海面可能有颱風

▲今天晴朗炎熱。（圖／記者劉亮亨攝）

記者葉國吏／綜合報導

受到太平洋高壓影響，今天晴朗炎熱，高溫上看38度，不過午後山區以及部分鄰近平地有局部陣雨或雷雨。另外，微弱東北風明天報到，北台灣雲量略增、氣溫略降，有局部短暫雨，中南部則要慎防午後大雷雨發生。下週四另一股東北風南下，北部、東北部氣溫明顯轉涼，下週五台灣東方海面可能有颱風活動。

氣象專家吳德榮於「三立準氣象· 老大洩天機」指出，今(27)日晴朗炎熱，需防曬、防中暑；午後山區及部分鄰近平地有局部陣雨或雷雨。各地區氣溫：北部24至36度，中部24至35度，南部24至36度，東部22至38度。

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▲全台14縣市高溫燈號。（圖／中央氣象局）

氣象局針對花蓮縣縱谷發佈紅色高溫燈號，有連續出現38度極端高溫的機率；台北市、新北市、宜蘭縣、台東縣地區，高雄市、屏東縣近山區或河谷為橙色高溫燈號，有連續出現36度高溫的機率；台中市、彰化縣、雲林縣、嘉義市、台南市地區，桃園市、南投縣近山區或河谷為黃色燈號，請注意。

明日(28日)北台轉微弱東北風，雲量略增、氣溫略降，有局部短暫雨；中南部晴時多雲、仍偏熱，午後有局部陣雨或雷雨，有大雷雨發生的機率，應注意。下週一至週三(29至31日)天氣偏熱，多雲時晴，大氣不穩定，午後山區及部分平地有局部陣雨或雷雨，仍有較大雨勢。

▲左圖：今(27日)晨4時紅外線色調強化雲圖顯示，各地大致晴朗、有零散卷雲。右圖：26日20時歐洲(ECMWF)系集 模式模擬下週五(2日)20時「颱風活動」機率圖顯示，台灣東方海面的機率上升至40%，但活動機率東西跨距甚大。（圖／三立準氣象· 老大洩天機）

下週四(1日)另一股東北風南下，下午起北部、東北部轉陰有局部雨，氣溫降、天氣轉涼；中南部晴轉多雲，有局部陣雨或雷雨。下週五(2日)受東北風影響，各地有局部短暫陣雨，北台轉涼、中南部氣溫略下降。下週四、五北海岸、北部山區、東北部有較大雨勢的機率。

最新(26日20時)歐洲系集模式(ECMWF)模擬「熱帶擾動活動」機率顯示，下週一(29日)起台灣東方遠海開始有「熱帶擾動」發展的跡象；下週五(2日)20時「颱風活動」機率圖(右圖)更顯示，台灣東方海面的機率上升至40%，但活動機率東西跨距甚大，隱含路徑有很大的「不確定性」，是否影響？言之過早！需持續觀察。