　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

明東北風到轉涼！　下週台灣東方海面可能有颱風

▲▼夏天,海灘,高溫,戲水,比基尼 。（圖／記者劉亮亨攝）

▲今天晴朗炎熱。（圖／記者劉亮亨攝）

記者葉國吏／綜合報導　

受到太平洋高壓影響，今天晴朗炎熱，高溫上看38度，不過午後山區以及部分鄰近平地有局部陣雨或雷雨。另外，微弱東北風明天報到，北台灣雲量略增、氣溫略降，有局部短暫雨，中南部則要慎防午後大雷雨發生。下週四另一股東北風南下，北部、東北部氣溫明顯轉涼，下週五台灣東方海面可能有颱風活動。

氣象專家吳德榮於「三立準氣象· 老大洩天機」指出，今(27)日晴朗炎熱，需防曬、防中暑；午後山區及部分鄰近平地有局部陣雨或雷雨。各地區氣溫：北部24至36度，中部24至35度，南部24至36度，東部22至38度。

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲▼衛星雲圖。（圖／中央氣象局）

▲全台14縣市高溫燈號。（圖／中央氣象局）

氣象局針對花蓮縣縱谷發佈紅色高溫燈號，有連續出現38度極端高溫的機率；台北市、新北市、宜蘭縣、台東縣地區，高雄市、屏東縣近山區或河谷為橙色高溫燈號，有連續出現36度高溫的機率；台中市、彰化縣、雲林縣、嘉義市、台南市地區，桃園市、南投縣近山區或河谷為黃色燈號，請注意。

明日(28日)北台轉微弱東北風，雲量略增、氣溫略降，有局部短暫雨；中南部晴時多雲、仍偏熱，午後有局部陣雨或雷雨，有大雷雨發生的機率，應注意。下週一至週三(29至31日)天氣偏熱，多雲時晴，大氣不穩定，午後山區及部分平地有局部陣雨或雷雨，仍有較大雨勢。

▲▼衛星雲圖。（圖／中央氣象局）

▲左圖：今(27日)晨4時紅外線色調強化雲圖顯示，各地大致晴朗、有零散卷雲。右圖：26日20時歐洲(ECMWF)系集 模式模擬下週五(2日)20時「颱風活動」機率圖顯示，台灣東方海面的機率上升至40%，但活動機率東西跨距甚大。（圖／三立準氣象· 老大洩天機）

下週四(1日)另一股東北風南下，下午起北部、東北部轉陰有局部雨，氣溫降、天氣轉涼；中南部晴轉多雲，有局部陣雨或雷雨。下週五(2日)受東北風影響，各地有局部短暫陣雨，北台轉涼、中南部氣溫略下降。下週四、五北海岸、北部山區、東北部有較大雨勢的機率。

最新(26日20時)歐洲系集模式(ECMWF)模擬「熱帶擾動活動」機率顯示，下週一(29日)起台灣東方遠海開始有「熱帶擾動」發展的跡象；下週五(2日)20時「颱風活動」機率圖(右圖)更顯示，台灣東方海面的機率上升至40%，但活動機率東西跨距甚大，隱含路徑有很大的「不確定性」，是否影響？言之過早！需持續觀察。

 

►迷你「福斯麵包車」特價3999元！可乘坐可駕駛小孩愛翻

ET快訊
戴資穎今戰宿敵陳雨菲　記者再提「沒世界冠軍」！她高EQ回應
露奶參選人「紅到」對岸！黃安轉發力挺　陸網狂譏：台灣悲哀
明東北風到轉涼！　下週台灣東方海面可能有颱風
「外役監2逃犯」照片公開　前科起底拳頭都硬了
清水區公所「武界溯溪」5失蹤！　名單曝光

分享給朋友：

追蹤我們：

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

明東北風到轉涼！　下週台灣東方海面可能有颱風

老爸驚見兒女變情侶「在公園抱著親」　網看懂秒挺：絕無婆媳問題

幼稚園兒寄信　收件人地址「注音鬼畫符」！郵差神解密真的送到了

鬼月氣氛超淡！他傻眼問：大家無感了嗎？　網揭關鍵原因

桃花源記的漁人其實超聰明！「國文爆卦公社」讓古文故事全翻案

台中限定「東泉拿鐵」！在地人見做法崩潰：製造社會對立的飲料

圖書館上裝玻璃有何用途？　神人解答：火災阻擋煙霧擴散的設備

菜市場「巨無霸龍珠」比壘球大！網見實體嚇呆：本尊成精了？

小溫柔大影響！「春風共想計畫」投稿10萬獎金讓愛茁壯

921地震只有7級！網抖問：發生15級地震會怎樣？　氣象局給答案

台南男揮雙刀衝派出所！　警「換彈匣開13槍」制伏

金馬影后惠英紅精湛演出視障 讓導演想到盲母...秒淚崩

王三郎倉庫凌晨遭砸3傷　邱子玹目擊痛批無王法！

雙刀砍警中彈畫面曝！台南男「步步進逼」追上街　警狂奔連轟13槍

柯爾鴨見飯飯失控暴衝　媽邊擋邊笑：會給你啦！

「法律不足+離譜檢舉」　前員警沉痛談執法無奈

梁文音離婚2年「還是相信愛情」　笑稱「怨恨對健康沒有好處」

13槍制伏雙刀男！警現身說明　方仰寧破天荒力挺：記功1次

台式英文教移工操作ATM　「插蕊、爹落」竟教學成功

鬼門關夜市湧萬人！封5條路　擺攤9小時300攤商澎湃進駐

明東北風到轉涼！　下週台灣東方海面可能有颱風

老爸驚見兒女變情侶「在公園抱著親」　網看懂秒挺：絕無婆媳問題

幼稚園兒寄信　收件人地址「注音鬼畫符」！郵差神解密真的送到了

鬼月氣氛超淡！他傻眼問：大家無感了嗎？　網揭關鍵原因

桃花源記的漁人其實超聰明！「國文爆卦公社」讓古文故事全翻案

台中限定「東泉拿鐵」！在地人見做法崩潰：製造社會對立的飲料

圖書館上裝玻璃有何用途？　神人解答：火災阻擋煙霧擴散的設備

菜市場「巨無霸龍珠」比壘球大！網見實體嚇呆：本尊成精了？

小溫柔大影響！「春風共想計畫」投稿10萬獎金讓愛茁壯

921地震只有7級！網抖問：發生15級地震會怎樣？　氣象局給答案

戴資穎今戰宿敵陳雨菲　記者再提「沒世界冠軍」！她高EQ回應

玫瑰控注意！SABON活膚水絕美、Melvita卸妝油讓清潔就像在享受

《半澤》香川照之揉奶慘了！恐面臨8億日幣違約金　6代言廠商反應曝

數位發展部今掛牌！唐鳳任首位部長　初期首重資安防治

清水區公所「武界溯溪」5失蹤！　名單曝光

高宇杰難忘威廉波特哭到漏接　王建民帶去逛洋基球場

在麥當勞廁所排出孕囊！孕婦急宮縮遭醫院防疫阻擋　血腥過程曝

明東北風到轉涼！　下週台灣東方海面可能有颱風

集氣！戴資穎今午後戰陳雨菲、周天成碰球王　搶世錦賽冠軍戰門票

狀元簽完換探花！富邦悍將首輪黃保羅　身價近700萬元

測電擊槍助理教官當標靶　極針拔不出來直接送醫...

生活熱門新聞

3生肖超強轉運！9月起財運一路飆升到年底

男友愛買春沒事　她卻感染性病…網揪1疑點

北風明晚報到！防猛烈降雨　下週颱風可能生成「登陸台灣機率曝」

鬼門關9大禁忌　勿說「4個關鍵字」當心被纏上

老爸驚見兒女變情侶　網看完秒懂全力挺

這4對生肖情侶「很難繼續走下去」！

打LINE電話「會先傳訊息問？」　網喊1舉動巨雷

台南Josh奧迪「載妹子手比愛心」　網閃瞎：恭喜

台中限定「東泉拿鐵」！在地人見做法崩潰

鬼月氣氛變淡！網揭關鍵原因

4歲童患DIPG離世　媽自責「我是不是把他生壞掉了！」

巨無霸魷魚嘴比壘球大！網見實體驚呆

他憶鄭捷「定讞19天就槍決」...網點速決關鍵

旅遊補助「爽玩4天3夜」！跳1通知哭了　釣出神人

更多熱門

相關新聞

週末東北風報到北台灣轉涼　午後炸出大雷雨

週末東北風報到北台灣轉涼　午後炸出大雷雨

今明兩天高壓增強，天氣晴朗炎熱，不過午後仍要嚴防對流雷雨發生。週末東北風報到，北台灣氣溫略降，午後有大雷雨發生機率；下週一到三晴時多雲、下週四東北風南下，北部、東北部明顯轉涼有局部雨。下週四台灣東方海面有「熱帶擾動」發展的跡象。

氣象主播3月才爆失智！「3根手指被壓扁」開刀照曝

氣象主播3月才爆失智！「3根手指被壓扁」開刀照曝

中部以北午後炸雷雨　東北風週末到！北台灣轉涼

中部以北午後炸雷雨　東北風週末到！北台灣轉涼

要秋涼了　首波鋒面「全台降溫」時間出爐

要秋涼了　首波鋒面「全台降溫」時間出爐

馬鞍增強！2地區午後變天　轉涼時間曝

馬鞍增強！2地區午後變天　轉涼時間曝

關鍵字：

氣象吳德榮

讀者迴響

熱門新聞

即／警13槍轟癱雙刀男　方仰寧：記功一次

蝦皮店到店又要漲　9/1起運費漲價收39元

即／許亞倫、康育豪涉外役監脫逃

快訊／S2O「主辦堅決不退票」

拾荒3年賺1190萬元　真相打臉了

3生肖超強轉運！9月起財運一路飆升到年底

即／清水公所員工旅遊5人失聯　警消搜救中

S2O主辦人將「提告文化部」：台灣太黑暗！

自強外役監逃犯　鄉民查前科喊扯

公布殉職2警捐款專戶挨轟　警方說話了

CL昨晚就知「來不了台灣」IG吐心聲！

嫩妻自爆喜歡被男人玩　綠夫開條件：每天％一次

男友愛買春沒事　她卻感染性病…網揪1疑點

40歲女不菸不酒！罹大腸癌末期　醫揭「1習慣」

苗栗鬼門關夜市空拍畫面曝　人潮塞爆大街

更多

最夯影音

更多
台南男揮雙刀衝派出所！　警「換彈匣開13槍」制伏

台南男揮雙刀衝派出所！　警「換彈匣開13槍」制伏
金馬影后惠英紅精湛演出視障 讓導演想到盲母...秒淚崩

金馬影后惠英紅精湛演出視障 讓導演想到盲母...秒淚崩

王三郎倉庫凌晨遭砸3傷　邱子玹目擊痛批無王法！

王三郎倉庫凌晨遭砸3傷　邱子玹目擊痛批無王法！

雙刀砍警中彈畫面曝！台南男「步步進逼」追上街　警狂奔連轟13槍

雙刀砍警中彈畫面曝！台南男「步步進逼」追上街　警狂奔連轟13槍

柯爾鴨見飯飯失控暴衝　媽邊擋邊笑：會給你啦！

柯爾鴨見飯飯失控暴衝　媽邊擋邊笑：會給你啦！

熱門快報

聲林之王4報名中！

聲林之王4報名中！

聲4再起！徵求民間好聲音！網路報名即日起至9/15止，點我報名去>>>

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

全台房巿供不應求?!何處可買房

全台房巿供不應求?!何處可買房

北中南房巿獵房行動，專家帶看環境交通、生活機能、精彩公設，開箱新建案

【夏季特賣】Fun肆涼一夏

【夏季特賣】Fun肆涼一夏

涼快舒爽一整夏！8/16-8/31毛毛商城單筆結帳滿2000現折100，再送50元購物金！Go~

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面