ET專訪／現行作法不綠能　蔡培慧倡二次回收全分類「草屯試辦」

▲草屯鎮垃圾轉運站2020年11月因沼氣自燃發生大火，蔡培慧前往協助救災。（圖／蔡培慧競選總部提供）

記者高堂堯／南投報導

南投縣沒有焚化爐，垃圾完全仰賴外運其他縣市焚化爐，目前全縣堆置垃圾已超過20萬噸，草屯鎮鳥嘴潭人工湖和國道6號旁的「垃圾山」更成為暗黑地標，2020年11月底因沼氣自燃而產生的巨量空汙，更讓縣民餘悸猶存；縣長林明溱因此計畫興建BOT綠能中心、以垃圾燃料化方式解決環境沉痾，但遭到預定地竹山鎮民反對，也引爆縣府公所間的垃圾大戰。

今年2月也曾倡議興建綠能中心的蔡培慧強調，48萬縣民和觀光客都會製造垃圾，長達10多年未解的堆置問題一定要處理，但縣府要建的綠能中心空有其名、並無其實，地目尚未變更時就決定要蓋在竹山、以單一地點集運全縣垃圾，不但過於倉促、衍生地方反彈，未來也將揹負一噸運輸成本3000元甚至1萬元的龐大壓力，而先前遠赴德法等地考察，採BOT方式卻只找國內業者投資。

▲草屯鎮垃圾轉運站2020年11月因沼氣自燃發生大火，至今令縣民餘悸猶存。（圖／蔡培慧競選總部提供）

蔡培慧指出，「綠能」的作法一定要「二次回收全分類」：前期先由縣府協助在草屯、埔里等大鄉鎮市的垃圾轉運站內，設置專門機械設備，區隔塑膠、鐵製品等，尤其是將佔家戶垃圾25%至30%、又會產生沼氣和惡臭的廚餘，轉為堆肥，剩餘無法回收部分再擠壓製成「固體再生燃料」（Solid Recovered Fuel，SRF）。

▲▼南投縣政府欲打造綠能中心再生燃料廠，以杜絕垃圾山危機，但遭預定地竹山鎮民強烈反對。（圖／南投縣政府、竹山鎮公所提供）

蔡垃慧表示，垃圾轉為燃料棒後還得要有去處，如台泥和平廠區製作水泥時需要SRF發電燃料，鋼鐵廠鍋爐也有相關需求，蔡培慧承諾當選縣長後都會積極商談，但若一時半刻無處可去，就要自己尋求空曠且低人口密度的合適地點、通過充分在地溝通和環評把關機制，興建高科技綠能轉化中心，並開放國際投標，找歐洲等世界各地最好、經驗豐富的廠商，從前期的二次回收全分類、垃圾燃料化發電，到後期的綠能中心，一體到位執行，同時給予當地居民合理回饋。

不過蔡培慧坦承，以上僅是初步的想法，若當選後會先找一個鄉鎮試辦，不會匆忙上路；如垃圾堆積量逾5萬噸、居全縣之冠的草屯，因為鳥嘴潭旁原本就有廢棄不用的小型傳統焚化爐，可以拆除、援引國外經驗改建地下化的綠能中心，也將民眾不良觀感降至最低。