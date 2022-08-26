陸瘋傳「大旱後有大震」　旱震理論學者：地震前3年半內96%有大旱

▲大陸今年異常高溫，網友近期瘋傳「大旱之後有大震」的旱震理論。（圖／翻攝 抖音）

記者任以芳／綜合報導

大陸各地近期罕見的高溫，讓更多人擔憂起全球變暖。同時，各種網路謠言四起。像是「高溫讓臭氧細菌感染加劇」，最離譜的警告是「大旱之後有大震」的旱震理論。不少大陸網民信以為真，大量轉發。大陸專家也呼籲，「目前為止，科學家們還沒有監測到任何大地震發生前似乎必定會有的訊號。」

據《澎湃新聞》報導指出，「旱震理論」有大陸百度百科的詞條，提出者還有地震科學家的頭銜，甚至還出版一本書，列出相當多的資料來論證。透過分析 1957 年至 1971 年大陸降水量的資料，他得出結論，「在中國大地震前 1 至 3 年半內，震中區往往是乾旱區。」

該報導指出，根據「旱震理論」提出者的研究，全國大旱之後3年內有大震的機率高達84.8%，只有15.2%的旱區在災後 3年內沒有發生大地震。

至於《中國旱震關係研究》中關於「旱區」定義有25.2 萬平方公里，相當於江浙滬三地陸地面積的總和。這也意味著，如果城市 A 今年發生大旱，而「遠」在283公里外的城市 B 如果發生大地震，就能證明「旱震理論」的有效性。

但該報導也提醒，早在 2011 年，時任中國地震台網中心地震預報部副主任張永仙在接受媒體採訪時說，「利用乾旱和氣候異常預測地震，虛報率很高，很難用於震前預測。」

▲「旱震理論」學者的研究受到學界正反質疑。（圖／免費圖庫pxhere）

「旱震理論」虛報率有多高？根據該理論提出者自己的統計，大地震前3年半內有大旱的比例是 96.6%，因此有「大震前必有大旱」。但該報導強調，「如果把統計時間拉長，結果就沒那麼『準了』。」

根據《澎湃新聞》統計，從 1900 年至 2013 年，大陸共發生過142次6級及以上的大地震。其中，大震之前1至4年（因大旱資料未精確到月，我們在統計中把理論中的3年半放寬到4年）為旱區的情況有79次，僅佔一半出頭。」

出現 56%的佔比，離不開前文提到的「足夠大的時空範圍」，但精準度有待商榷。該報導稱，統計同上的114年間，大陸地區的 1297 次大旱（不同地點、不同年份發生的大旱計為 1 次），1至3年後發生大地震的，共有38次，佔比不到 3%。

如果以地震的中心不一定是大旱的中心。再把範圍畫一個更大的圓。一個面積達 100 多萬平方公里的圓，超過大陸領土面積的十分之一，統計結果依然是，1297次大旱，1到3年後發生大震的次數是119次，僅佔9%。

至於地震可以被預測嗎？報導指出，目前為止，「科學家們還沒有監測到任何大地震發生前似乎必定會有的訊號。」目前人類能做到的，只有在地震發生之後，向地震橫波尚未到達的可能受災區域，提前數秒至幾十秒發出警報資訊。