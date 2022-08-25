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社會 社會焦點 保障人權

凃姊再嗆廢死「被害人也有人權」　怒喊：有看到2人死那麼慘嗎？

記者林悅／台南報導

立法院長游錫堃25日上午前往台南市立殯儀館慰問殉職員警家屬，凃明誠二姊悲憤哭吼怒罵：「廢死團體都滾進十八層地獄」！凃員二姊強調，每個人都有人權，被害人也有人權，家屬實在沒有辦法接受凃、曹2員死得那麼慘，廢死團體看到了嗎？法官看到了嗎？

凃員二姊說，家屬原本心痛不捨而不同意解剖，但為了讓社會大眾知道兇手有多兇殘，讓法官可以看到確切的證據，只好忍痛同意檢察官要求解剖。但大家知道解剖多可怕嗎？身體剖開，內臟都拿出來，連頭蓋骨也切開，令家屬難以忍受。

▲▼凃明誠大姊25日受訪時情緒激動，哭吼要廢死團體「滾去18層地獄」（圖／記者黃彥傑翻攝）

▲凃員二姊強調，每個人都有人權，被害人也有人權，家屬實在沒有辦法接受凃、曹2員死得那麼慘。（圖／記者林悅翻攝）

凃員二姊指出，家屬看到弟弟負傷還奮勇抵抗，以致死於非命，在家屬立場上來看，有必要嗎？值得嗎？廢死團體看到了嗎？2名員警的年輕生命嘠然而止，家屬邊看新聞報導邊掉淚，尤其是一張行車紀錄器洩出的照片，兇嫌勒住她弟弟的脖子，她弟弟負傷滿身是血，還奮勇抵抗，兇嫌勒脖子還在笑，她弟只是去上班，當天早上她還在家洗弟弟的床單，結果就接到惡耗，她趕到醫院弟弟已在停屍間，每個人都有人權，被害人也有人權，她弟弟也有人權，家屬實在沒辦法接受死得那麼慘，死於非命！

凃員二姊說，外役監係幫受刑人回歸社會，是很好的制度，但外役監執行標準在那裡？真的比一般監獄更能幫助受刑人？「逾假未歸」這四個字合理嗎？脫逃就是脫逃，還玩文字遊戲，矯正署應向殉職員警家屬道歉！

明德外役監獄副典獄長江振亨表示，明德外役監是司法機關，相關作為都依法行政，15日林姓受刑人返家探視未歸，當天除聯繫警分局協助協尋外，也依據外役監條例、外役監返家探視辦法規定，以脫逃罪罪嫌在15日當天就移送台南地檢署偵辦，並沒有「欺上瞞下」一事，對家屬在此再度表達對殉職員警哀悼與遺憾，也對員警家屬表達關心，獄方對於家屬發言可體諒理解，所以有誤解之處也特別澄清說明。

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凃姊心痛見弟弟滿身血　怒嗆廢死：有看到2人死那麼慘嗎？

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