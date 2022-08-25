IKEA台中店斥資千萬改裝！　給你聰明收納又有設計感的新客廳

▲IKEA台中店近期斥資千萬改裝全新客廳區，為民眾打造出更符合台中地區建築型態的收納計畫，吸引許多民眾前來找尋居家佈置靈感。（採訪撰稿／記者蒲世芸；攝影剪輯／記者謝盛帆）

記者蒲世芸／採訪報導

IKEA台中店賣場共計一萬多坪，是IKEA在台灣的旗艦店。因應中部地區建築形態以及生活需求的改變，IKEA台中店客廳區近期斥資千萬改裝，希望帶給中部地區的民眾更完善的消費者服務與體驗。

這次全新客廳區改裝，不僅調整顧客逛街動線、商品依材質或功能集中陳列，也提升數位化服務。同時也針對不同的居住生活型態，將各種居家佈置和收納靈感呈現在12間全新展間。

▲▼IKEA台中店客廳區規劃12間不同型態與風格的展間，讓民眾前來找尋佈置靈感。（圖／IKEA台中店提供，下同）

室內設計師 Paul Liu表示，這次的全新改裝特色之一是把展示間集中在商品區前，先提供顧客各種居家佈置靈感，然後再到商品區選擇商品。每個展示間也呈現不同居家佈置和收納靈感，像是以台中常見的狹長透天厝建築結構為例，樓梯下的空間就可善用收納櫃，收納平時不常用的電器或常用物品；另電視下的空間也可歸納一個很好的收納空間；還有常見的戶外玄關，也可利用開放性的收納架，輕鬆收納安全帽或鞋子。

▲中部地區家庭常見的透天厝房型，樓梯下畸零空間也能善用做成收納櫃。

這次客廳區改裝也調整了賣場商品陳列的方式，根據商品的材質或功能集中陳列，給顧客有更多樣化的商品選擇。像是沙發依照材質和功能分類，可一次多方挑選和實際試坐；電視櫃區也有各種顏色、門板和尺寸，可依個人需求挑選。這次客廳區改裝另一重點就是提升數位化服務，顧客可透過沙發床旁的小電視，經由影片實際了解如何使用沙發；沙發旁也有IPAD可線上規劃模擬沙發組合，顧客可自行挑選沙發尺寸和款式顏色，QR CODE掃描即可請現場服務人員下單結帳，提供更便利的服務！

因應現在越來越多開放式居住空間，以及後疫情時代生活型態的改變。這次客廳區改裝也因應現今的居家需求變化，將不同居家佈置和收納靈感呈現在各展間中。像是開放式空間更著重於空間的區隔與收納運用、客廳入口玄關以及陽台區也不浪費，都可以做置物收納計畫。越來越多的居家辦公 (WFH)需求，在客廳區域如何能同時符合居住和辦公需求，也是現今居家佈置的一大重點。

▲後疫情時代越來越多人有居家辦公需求，客廳區如何規劃能同時符合能居家生活和辦公需求，為居家佈置的最大重點。

客廳區經理 Olivia Chang則提到，「IKEA的沙發都經過模擬重壓測試五萬次的測試和十年保固！BESTÅ系列電視櫃可用多種尺寸去做不同搭配，現場還有多種門片可依個人需求選擇，搭配出自己喜歡的居家風格。另外現在購買指定沙發組合享卡友價8折，全館現在滿1萬4千元還可免費運送到家。」想要完善家具擺設與收納規劃，不妨來IKEA台中店尋找佈置靈感，讓居家環境煥然一新。

▲IKEA所有沙發和沙發床都皆經過模擬重壓測試五萬次的測試和提供十年保固。

▲LANDSKRONA系列三人座沙發加腳凳合購卡友價8折。全店買$14000免運費。

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