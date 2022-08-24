「吳伯毅」深夜飆高音挨罰1800　「歸剛唉」有夠吵都白跑了

▲▼台中市警三分局昨晚取締15輛改裝及噪音汽機車，其中1輛外送員機車測得91分貝超標，開罰1800元。（圖／警方提供，下同）

記者鄧木卿／台中報導

台中市警三分局昨晚取締15輛改裝及噪音汽機車，依法共開出35700元罰單，其中1輛外送員機車測得91分貝，超過標準87分貝，開罰1800元，一天都白跑了。

警三分局昨天深夜會同環保局、監理站，在旱溪西路一段與建德街周邊執行「環、警、監聯合稽查」勤務，攔停21輛改裝及噪音車，經環保局當場儀器檢測，有15輛不合格，其中1輛外送員的機車，高達91分貝超出標準，另1輛重型機車甚至達到106分貝，環保局依噪音管制法第26條規定告發，15輛合計處35700元罰鍰，並限期改善至複驗合格。

警方呼籲，非法改裝車體、電氣設備，將使車輛安全結構減弱，危及自己及其他用路人的安全，依道路交通管理處罰條例第18條，可處2400元以上、9600元以下罰鍰，並責令檢驗；而非法改裝排氣管除違反「噪音管制法」外，同時可能觸犯道路交通管理處罰條例第16條、43條，最重可處6000元以上、24000元以下罰鍰。

分局長楊川表示，，統計111年1月迄今，第三分局今年1月至今已執行9場「環、警、監聯合稽查」，攔查63輛不合格噪音車輛並開罰，未來將持續取締，使非法噪音車無法遁形，守護居民安寧、維護用路人安全。